Голкипер Сухоносов покинул СКА Басты

Никита Сухоносов покинул ростовский СКА.

Об этом голкипер написал в своем телеграм-канале.

«Со вчерашнего вечера больше не являюсь футболистом СКА. Ушел сам. Ни к кому абсолютно претензий нет и быть не может.

Спасибо большое Константиновичу [Андрею Каряке, главному тренеру] за то, что взял меня в команду прошлым летом, за возможность продолжать находиться в медиафутболе.

Спасибо Юрьевичу [Ивану Скрипнику, тренеру вратарей] за качественную вратарскую работу. Что будет дальше – не знаю. Время покажет», – написал Сухоносов.

В ростовский клуб вратарь пришел летом 2025-го. В Кубке Лиги он провел всего один матч, в остальных играх оставался в запасе.

До СКА Сухоносов выступал за «Родину Медиа», Lit Energy и «Банку».

Президентом и владельцем СКА является рэпер Баста.