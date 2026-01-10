Барышев объявил об уходе из 2Drots. Защитник покинул клуб из-за учебы

Григорий Барышев покинул 2Drots.

Григорий Барышев объявил об уходе из 2Drots.

Защитник покинул команду из-за учебы в университете, сейчас он на четвертом курсе.

По словам Барыша, он проведет турнир Напике в составе «Союза» Дмитрия Кузнецова.

21-летний защитник перешел в 2D в конце 2024 года из Fight Nights. В финале WINLINE Суперкубка Медиалиги Барышев забил гол красным мячом, сравняв счет в матче с «Амкалом» – 2:2 (5:3 Б).