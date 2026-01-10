«СиндЕкат» отказался от участия в турнире Напике: «Москва снова показала отношение к Екатеринбургу. Потом прилетим и очень «неинтересно» заберем у вас трофей-другой»

«СиндЕкат» отказался от участия в турнире Напике.

«Мы не будем участвовать в этом турнире. «СиндЕкат» существует, чтобы раскрывать местных игроков на своей земле с перспективой выхода на всероссийскую арену. У нас это получается неплохо (внимание на состав), но вместо помощи бывалых, нас опять сбривают. Эгоистичный признак. Москва снова показала свое отношение к Екатеринбургу.

Играйтесь сами, спасайте медиафутбол. Мы пока во благо своего города и своих болельщиков поработаем. А потом мы прилетим и очень «неинтересно» заберем у вас трофей-другой.

В новом турнире желаем удачи грандам и главным спасителям медийного футбола «Эгриси» и «Народной Команде», – говорится в заявлении клуба.

Президент «Эгриси» Вилсаком ответил : «Ахах, прилетайте. Потом отлетите».

Один из организаторов лиги Дмитрий Егоров написал : «Очень бравурный отказ «СиндЕката». Впрочем, им никто не отказывал. «СиндЕкату» подложили написать и представить, кто будет основными лицами команды, кто будет медийным президентом. Вместо ответа – пост об отказе. Хотя я лично за них вступался».

В России планируется запуск аналога Кингс Лиги Жерара Пике – Напике. Матчи будут проходить в формате 6 на 6 (5+1) в закрытом помещении по правилам Кингс Лиги. Матчи будут начинаться с 2 на 2, далее каждую минуту будет добавляться по игроку в каждой команде до формата 6 на 6. Также можно будет использовать карточки с бонусами: пенальти президента, игра без офсайда в течение трех минут.

