«Нужно кикнуть «Амкал» из Напике. Нужна сенсация». Райзен о запуске нового турнира

Райзен: нужно кикнуть «Амкал» из Напике.

Президенты «БроукБойз» Артем Райзен и Дмитрий Егоров обсудили возможность исключения «Амкала» из числа участников турнира Напике.

Райзен: «Нам нужно кикнуть «Амкал» из этой лиги! Нужно что-то сенсационное! Лига должна начаться так! Кикаем «Амкал»

Егоров: «Ты только что хотел кикнуть «Броуков».

Райзен: «Я передумал! Улицы не позволят кикнуть «Броуков», самое время кикнуть «Амкал», их не должно быть в Напике. Вспомните первый сезон Медиалиги – почему он был таким? Там была душа, была жизнь. Это была свобода! Поле, засеянное ромашками – самое красивое, которое могло быть. Это подсолнухи, которые цвели!»

В России планируется запуск аналога Кингс Лиги Жерара Пике – Напике. Матчи будут проходить в формате 6 на 6 (5+1) в закрытом помещении по правилам Кингс Лиги. Матчи будут начинаться с 2 на 2, далее каждую минуту будет добавляться по игроку в каждой команде до формата 6 на 6. Также можно будет использовать карточки с бонусами: пенальти президента, игра без офсайда в течение трех минут.

В России будет такая же медиалига, как у Пике! Лого ей нарисовала студия Лебедева

Опубликовал: Georgy Galoyan
Источник: твич-канал Райзена
