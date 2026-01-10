Райзен о Напике: «Играем тестовый матч. Уже понятно, что судьи в неадеквате, чистейшая клоунада»

Райзен: играем тестовый матч Напике, судьи в неадеквате.

Президент «БроукБойз» Артем Райзен рассказал о судействе во время тестового матча турнира Напике.

«Сейчас играем тестовый матч Напике. Уже понятно, что судьи в неадеквате.

Чистейшая клоунада, еще и удаление на четыре минуты, когда тайм 20 минут. Надо по регламенту пообщаться, бред максимальный», – сказал президент «Броуков».

В России планируется запуск аналога Кингс Лиги Жерара Пике – Напике. Матчи будут проходить в формате 6 на 6 (5+1) в закрытом помещении по правилам Кингс Лиги. Матчи будут начинаться с 2 на 2, далее каждую минуту будет добавляться по игроку в каждой команде до формата 6 на 6. Также можно будет использовать карточки с бонусами: пенальти президента, игра без офсайда в течение трех минут.

