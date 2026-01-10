Экс-хавбек «Амкала» Чужой сыграет за 2Drots в российской Кингс Лиге – Напике

Экс-хавбек «Амкала» Антон Чужой сыграет за 2Drots в турнире Напике.

2D показали пять игроков, кто будет в составе команды в Напике: Ланда, Пога, Мбаппе , Мазур и экс-хавбек «Амкала» Чужой.

Чужой покинул «Амкал» летом 2025 года. Хавбек провел в клубе семь лет и сыграл за команду более 100 матчей.

В России планируется запуск аналога Кингс Лиги Жерара Пике – Напике. Матчи будут проходить в формате 6 на 6 (5+1) в закрытом помещении по правилам Кингс Лиги. Матчи будут начинаться с 2 на 2, далее каждую минуту будет добавляться по игроку в каждой команде до формата 6 на 6. Также можно будет использовать карточки с бонусами: пенальти президента, игра без офсайда в течение трех минут.

На время турнира Александр Мостовой возглавит «БроукБойз ». Возможно участие рэпера Icegergert – он тренировался со СКА Басты.

