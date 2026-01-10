0

Станос о Сэмио: «Я бы его взял в «литы». Но сейчас уже сложно такой трансфер реализовать»

Станос: я бы взял Сэмио в Lit Energy.

Представитель Lit Energy Станос рассказал, что хотел бы подписать экс-защитника 2Drots Сэмио в команду.

«С Сэмом один раз только общался, кстати. В Абхазии хотел узнать, какие у него условия и прочее.

Очень приятный пацан на общение. Я бы его взял в «литы» на месте Димыча. Но сейчас уже сложно будет такой трансфер реализовать», – отметил Станос.

Напомним, Сэмио покинул 2Drots.

2Drots cрезали бюджет на 60% – из-за новых налогов для букмекеров. Ушли три легенды клуба

Опубликовал: Никита Внучков
Источник: телеграм-канал Станоса
возможные трансферы
logoLit Energy
logo2Drots
logo«Сэмио» Владислав Семенов
logo«STANOS» Стас Малиев
logoWinline Медиалига
