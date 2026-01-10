Станос о Сэмио: «Я бы его взял в «литы». Но сейчас уже сложно такой трансфер реализовать»
Станос: я бы взял Сэмио в Lit Energy.
Представитель Lit Energy Станос рассказал, что хотел бы подписать экс-защитника 2Drots Сэмио в команду.
«С Сэмом один раз только общался, кстати. В Абхазии хотел узнать, какие у него условия и прочее.
Очень приятный пацан на общение. Я бы его взял в «литы» на месте Димыча. Но сейчас уже сложно будет такой трансфер реализовать», – отметил Станос.
Напомним, Сэмио покинул 2Drots.
2Drots cрезали бюджет на 60% – из-за новых налогов для букмекеров. Ушли три легенды клуба
Опубликовал: Никита Внучков
Источник: телеграм-канал Станоса
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости