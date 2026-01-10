Сергей Дурасов: «Даже мне больно. «Дротов» больше нет»

Комментатор и представитель «СиндЕката » Сергей Дурасов отреагировал на уход Слона, Сэмио и Дмитрия Сычева из 2Drots.

«Даже мне больно. «Дротов» больше нет», – написал комментатор.

Напомним, Дмитрий Сычев , Владислав Ослоновский и Владислав Семенов покинули 2Drots в связи с сокращением расходов из-за повышения налогов для букмекеров.

2Drots cрезали бюджет на 60% – из-за новых налогов для букмекеров. Ушли три легенды клуба