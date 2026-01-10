Сергей Дурасов: «Даже мне больно. «Дротов» больше нет»
Комментатор и представитель «СиндЕката» Сергей Дурасов отреагировал на уход Слона, Сэмио и Дмитрия Сычева из 2Drots.
«Даже мне больно. «Дротов» больше нет», – написал комментатор.
Напомним, Дмитрий Сычев, Владислав Ослоновский и Владислав Семенов покинули 2Drots в связи с сокращением расходов из-за повышения налогов для букмекеров.
2Drots cрезали бюджет на 60% – из-за новых налогов для букмекеров. Ушли три легенды клуба
Опубликовал: Никита Внучков
Источник: телеграм-канал «Гондураса | Медиафутбол»
