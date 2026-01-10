Сэмио о 2Drots: «Коллектив проявляется не когда все хорошо, а в тяжелый момент. У нас этого не получилось»
Сэмио: коллектив проявляется в тяжелый момент. В 2Drots этого не получилось.
– Все люди в команде говорят, что коллектив и сплоченность есть. Такое чувство, что ты один говоришь, что всего этого нет.
– Когда я это говорил, я имел ввиду не то, что в команде плохие люди или не те. Нет такого, что есть распри в коллективе. Но коллектив проявляется не когда все хорошо, когда мы в раздевалке все белые и чистые, а в тяжелый момент. У нас этого не получилось.
С чем это связано? Надо разбираться. Возможно, люди не те, возможно, не хватило время, слов, – сказал экс-защитник 2Drots.
2Drots cрезали бюджет на 60% – из-за новых налогов для букмекеров. Ушли три легенды клуба
Опубликовал: Никита Внучков
Источник: ютуб-канал Erikson
