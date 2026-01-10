Ватутин об уходе Гафурова в медиабаскетбол: «У него все данные, чтобы стать хорошим баскетболистом. Но в тех условиях, которые были в ЦСКА, он не смог себя найти»

Андрей Ватутин: у Гафурова есть все данные, чтобы стать хорошим баскетболистом.

Президент ЦСКА Андрей Ватутин высказался о переходе Филиппа Гафурова в медиакоманду Hoops.

«Уход Филиппа Гафурова в медиабаскет – нетипичный пример. Нельзя сказать, что это тренд, но история яркая.

Филипп несколько лет играл у нас. У него все данные, чтобы стать хорошим баскетболистом. Но в тех условиях, которые на тот момент сложились в основной команде, он не смог себя найти. Он был недоволен ролью и игровым временем. В такой ситуации человек обычно уходит в другой команду, оставаясь в профспорте.

Но у Филиппа уже был опыт игры за команду Hoops. Они сделали ему предложение. На моей памяти это первый раз, когда человек ушел из профбаскета в медиа. Он уже играет там несколько лет и является звездой.

У нас был контракт, поэтому мы получили трансферную выплату, и это был первый случай, когда команда из медиалиги заплатила профкоманде. Это его выбор, но я доволен, так как он не ушел к конкурентам, и клуб получил деньги. Желаю ему удачи!» – сказал президент ЦСКА.

Гафуров выступает за Hoops . На ютуб-канал клуба подписано 6,54 млн зрителей.

Лига Ставок Media Basket – первая лига в России по медийному баскетболу. Команды играют в формате 3x3 на два кольца с четырехочковыми бросками. Среди президентов команд рэперы Гуф, Тимати, Obladaet , Элджей и Макан, экс-игрок НБА и президент РФБ Андрей Кириленко.

На паркете регулярно появляются звезды шоу-бизнеса и баскетбола – например, экс-игрок «Кливленда » Тимофей Мозгов , шоумен Сергей Мезенцев. Media Basket проводит два сезона за год – весной и осенью. Финал шестого сезона прошел на «ЦСКА Арене ».

