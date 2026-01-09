Жека об уходе Слона из 2Drots: «До встречи со спонсором у нас были мысли о продлении, но после мы не захотели рисковать»

Жека: у нас были мысли о продлении, но после мы не захотели рисковать.

Президент 2Drots Жека рассказал подробности ухода полузащитника Слона из команды.

«Некорректно публично говорить, где мы видим риски. Тренеры хотели сохранить Слона, но у нас были определенные причины и риски. До встречи со спонсором у нас были мысли о продлении, но после того, как сформировалось понимание о возможностях, мы не захотели рисковать.

Делаем выбор в пользу футболистов, готовых на протяжении года стабильно участвовать. У нас не будет выбора из 25 игроков», – сказал президент 2Drots.

Напомним, игроки медиафутбольного клуба 2Drots Дмитрий Сычев, Владислав Ослоновский и Владислав Семенов покинули команду в связи с сокращением расходов из-за повышения налогов для букмекеров.