«Теперь всем будет ##### на дерби 2D – «Амкал». Станос об уходе легенд из 2Drots

Станос: теперь всем будет ##### на дерби 2D – «Амкал».
Президент Lit Energy Станос высказался об уходе Сыча, Сэмио и Слона из 2Drots.
«А я правильно понимаю, что теперь всем ##### [пофиг] будет в сезоне на дерби 2D – «Амкал»? И у одних, и у других уже нет тех составов, которые между собой что-то доказывали друг другу», – сказал президент Lit Energy.
Напомним, игроки медиафутбольного клуба 2Drots Дмитрий Сычев, Владислав Ослоновский и Владислав Семенов покинули команду в связи с сокращением расходов из-за повышения налогов для букмекеров.
Опубликовал: Алексей Касаткин
Источник: телеграм-канал Станоса
