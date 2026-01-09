«Теперь всем будет ##### на дерби 2D – «Амкал». Станос об уходе легенд из 2Drots

Станос: теперь всем будет ##### на дерби 2D – «Амкал».

Президент Lit Energy Станос высказался об уходе Сыча, Сэмио и Слона из 2Drots.

«А я правильно понимаю, что теперь всем ##### [пофиг] будет в сезоне на дерби 2D – «Амкал »? И у одних, и у других уже нет тех составов, которые между собой что-то доказывали друг другу», – сказал президент Lit Energy.

Напомним, игроки медиафутбольного клуба 2Drots Дмитрий Сычев, Владислав Ослоновский и Владислав Семенов покинули команду в связи с сокращением расходов из-за повышения налогов для букмекеров.