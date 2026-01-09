Жека про уход Сыча из 2Drots: «Он сам внутри ощущал, что пришло время уходить»

Жека: он сам внутри ощущал, что пришло время уходить.

Президент 2Drots Жека рассказал подробности ухода вратаря Дмитрия Сычева из команды.

«Дима Сычев сказал, что его история в 2Drots подошла к концу. Он сам внутри ощущал, что пришло время уходить. Дело не в пониженных условиях», – сказал президент 2Drots.

Напомним, игроки медиафутбольного клуба 2Drots Дмитрий Сычев, Владислав Ослоновский и Владислав Семенов покинули команду в связи с сокращением расходов из-за повышения налогов для букмекеров.