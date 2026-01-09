Жека об уходе Сэмио из 2Drots: «Мне казалось, он хотел перейти в «Десятку». Хорошая возможность реализовать мечту»

Жека: мне казалось, он хотел перейти в «Десятку».

Президент 2Drots Жека рассказал подробности ухода защитника Сэмио из команды.

«Сумма, которую предложили в декабре, сильно отличается от оффера в январе. Его эта сумма не устроила, так как ему предложили зп на 100 тыс. меньше. Он не хотел падать в определенной сумме. Есть клубы, готовые дать больше.

Сэм все это время, как мне казалось, хотел перейти в «Десятку». Хорошая возможность реализовать мечту. Это нормально, он проявлял к ним симпатию. ФК «10» – хорошая команда», – сказал президент 2Drots.

Напомним, игроки медиафутбольного клуба 2Drots Дмитрий Сычев, Владислав Ослоновский и Владислав Семенов покинули команду в связи с сокращением расходов из-за повышения налогов для букмекеров.