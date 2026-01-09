  • Спортс
  Ватутин о медиабаскетболе: «Написал медийной ведущей: «Приходи к нам на игру». Она спрашивает: «А красивые парни будут? Я с подругой приду, она не замужем»
Ватутин о медиабаскетболе: «Написал медийной ведущей: «Приходи к нам на игру». Она спрашивает: «А красивые парни будут? Я с подругой приду, она не замужем»

Андрей Ватутин: написал ведущей, она спрашивает: «Красивые парни будут на игре?».

Президент ЦСКА Андрей Ватутин рассказал о том, что бы он взял из Лига Ставок Media Basket.

«Я бы взял у медиабаскета все, что связано с антуражем вокруг. В течение всего сезона тратить большие деньги достаточно тяжело, так как основной приоритет в хороших игроках и тренерском штабе. Но создать полуфинал и финал можно, но масштабировать на весь сезон будет дорого.

Когда мы говорим про медиабаскет, мы не говорим о качестве игры, мы говорим о том, что вокруг. Этот антураж важен. В январе мы сыграем с «Зенитом», и я написал медийной ведущей: «Приходи, пожалуйста, к нам на игру». Она спрашивает: «А красивые [парни] будут?» Я даже не понял сначала, о чем она, и переспросил ее. Она ответила: «Я с подругой приду, она не замужем».

Люди приходят посмотреть не только на баскетбол, но и на тех, кто сидит рядом. Эта часть медиабаскетбола вызывает хорошую зависть», – сказал Андрей Ватутин.

Лига Ставок Media Basket – первая лига в России по медийному баскетболу. Команды играют в формате 3x3 на два кольца с четырехочковыми бросками. Среди президентов команд рэперы Гуф, Тимати, Obladaet, Элджей и Макан, экс-игрок НБА и президент РФБ Андрей Кириленко.

На паркете регулярно появляются звезды шоу-бизнеса и баскетбола – например, экс-игрок «Кливленда» Тимофей Мозгов, шоумен Сергей Мезенцев. Media Basket проводит два сезона за год – весной и осенью. Финал шестого сезона прошел на «ЦСКА Арене».

