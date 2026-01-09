  • Спортс
0

«Мусагалиев – Трамп медиафутбола, 2Drots – это Мадуро. Азамат решил захватить их». Егоров об уходе легенд из 2D

Дмитрий Егоров: Азамат Мусагалиев – Трамп медиафутбола, решил захватить 2Drots.

Президент «БроукБойз» Дмитрий Егоров рассказал о возможных планах владельца ФК «10» Азамата Мусагалиева.

Напомним, игроки медиафутбольного клуба 2Drots Дмитрий Сычев, Владислав Ослоновский и Владислав Семенов покинули команду в связи с сокращением расходов из-за повышения налогов для букмекеров.

«Раньше зарплата в 2D была 300 тысяч рублей, а сейчас 100 тысяч. 40 – надо на квартиру, 5 – на бензин, тысячу – на кофе, 50 остается на продукты. Логика футболистов в том, что они не готовы на такие условия.

Почему Слону вообще не поступило предложение? Слон сыграл 12 матчей и 927 минут в МФЛ-5, а в МФЛ-6 – 128 минут, я сыграл 101 минуту и отметился голом. В Кубке Лиги Слон сыграл 96 минут, за год получилось 234 минуты.

Получается, что зарплата была 2,5 млн плюс лечение травм. Это 3 млн за 234 минуты на поле. 2Drots больше не готовы за это платить и рисковать. Нужен ли им такой медийный актив, как Слон? «Дроты» делают вывод, что они больше, чем Слон, и смогут прожить без него.

Сычев сыграл 2300 минут в МФЛ-5 и Кубке Лиги. Но за последний год – 331 минута на поле. Это можно терпеть, если ты веришь в своего игрока.

Но остается Сэм. Он сыграл в 2024 году 1800 минут, а в 2025-м – 386. 2Drots снова сделали выбор и решили, что они больше, чем игроки. Президенты сделали выбор в сторону Черномырдина и Мазура. Все логично

Но есть тайный смысл. 2Drots больше, чем ФК «10» и Азамат. Я думаю, когда на Азамата гнали пургу, он решил захватить 2Drots в свое полушарие: Кутуз, Скоропуп, Гудай, Бала, Шера. Туда же могут проследовать Сычев, Сэм и Слон. 2Drots – это Мадуро, а Азамат – Трамп. Азамат – Трамп медиафутбола», – заявил Егоров.

