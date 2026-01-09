«Создавать что-то общественное самостоятельно – очень альтруистическое мероприятие. Оно про дело, а не про выгоду». Егоров о запуске Напике

Дмитрий Егоров: cоздавать что-то общественное – это альтруистическое мероприятие.

Президент «БроукБойз» Дмитрий Егоров рассказал подробности создания турнира Напике.

В России планируется запуск аналога Кингс Лиги Жерара Пике – Напике. Матчи будут проходить в формате 6 на 6 (5+1) в закрытом помещении по правилам Кингс Лиги. Игры будут начинаться с 2 на 2, далее каждую минуту будет добавляться по игроку в каждой команде до формата 6 на 6. Также можно будет использовать карточки с бонусами: пенальти президента, игра без офсайда в течение трех минут и другие.

На время турнира Александр Мостовой возглавит «БроукБойз». Возможно участие рэпера Icegergert – он тренировался со СКА Басты.

«Ключевая проблема запуска лиги Напике – это проблема всего соревновательного медиафутбола в России. Почему в России? Потому что в сегодняшних реалиях многое придется выстраивать на вере, риске и альтруизме, понимая все недостатки и расхождения во взглядах между возможными партнерами. Если, конечно, это кому-то нужно.

Николай Осипов в один день задумал общий проект управления турниром Напике, предложив поучаствовать в качестве совладельцев главным лицам сообщества – президентам грандов, владельцам крупнейших телеграм-каналов и так далее. Количество создателей росло и дошло до 5 человек. Могло быть и больше, если бы другие не отказывались сразу. В одиночку ты можешь создать и начать. Вдвоем также договориться легче. Впятером сложнее. Как минимум потому, что всех надо ждать и со всеми договариваться.

Сам Николай к этому моменту уже вложил средства в аренду зала, поле и другую техническую часть. Идея зайти в керлинг-центр – очень хороша, потому что манежей под футбол у нас тупо нет. Техническая часть уже жила. В остальном же все те, кто знает, как лучше, могли объединиться и придумать правила, медиаструктуру и прочее. Да, единый регламент рождался бы в спорах, но к общему мнению удалось бы прийти.

Да, оставался бы вопрос прибыли. Лига идет пилотно, без партнера вообще, долевое участие на большое количество людей было бы миноритарным – не больше 10 процентов. Подумайте, какие дивиденды можно заработать – примерно нулевые, а работы и ответственности много. В сравнении с клубным и даже личными контрактами доход был бы несерьезным. Повторю, это был бы альтруизм, особенно во времена всеобщих сокращений. Также появлялась возможность, скажем так, ударить в грязь лицом.

Собрать команду инициативных управленцев, выбрать тех, кто будет говорить от лица турнира, сформировать структуру турнира – это последовательность действий постоянно откладывалась. Одного ждали почти месяц, пока он подпишет контракт и решит, сможет ли он быть в медиафутболе. Другой до сих пор не может сказать ни да, ни нет, потому что опасается того, что его не будут слушать, и репутационных проблем. И так далее. Но общее и ключевое мнение спустя месяцы выглядит так: «У нас и своих проблем, и дел достаточно. Помочь готовы, но окунаться и создавать что-то миноритарное – нет».

А создавать надо. Я принял четкое решение свои дела отменить и выполнить обещание. Потому что пора уже перестать ждать. И быть в ситуации, когда фактически турнира нет. О нем никто ничего не знает. Все ждут. Кто-то даже обижается, что их не зовут. Но турнира, отвечаю, нет. Он почти готов, но его нет. Надо делать! Не получится – печально, ну и ладно. Все тут же забудут, но попробовать и при всех спорных исходных рискнуть, в том числе ради общего дела, надо.

Сделайте турнир – я поиграю. Или сделайте турнир – я постримлю. Или сделайте турнир – я, может, запишу ролики. Мы не совсем верно оцениваем сегодняшний день, потому что если сегодня не построить дом, то завтра у тебя может не хватить денег даже на шалаш. Да, я слышал вопросы: «А точно ли нас не кинут?» Возможно кинут. Меня уже раз. «А точно ли все будет гладко?» Не будет гладко. «А точно ли все будет, как мы хотим?» Не точно. Но какая разница?

Сегодня в зале будет тестинг интернета, завтра – прогон матчей на предмет четкой выработки правил, на выходных же будут высланы официальные приглашения командам с основными критериями входа. Очень надеемся на общую поддержку. Создавать что-то общественное в январе 2026-го самостоятельно – это такое, очень альтруистическое мероприятие, повторю. Оно про дело, а не про выгоду», – сказал президент «БроукБойз ».

