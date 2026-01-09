«Наш контракт очень сильно изменился. Нужно несколько месяцев на адаптацию, чтобы понять, что мы можем тратить». Жека о новых налогах для букмекеров

Жека: наш контракт со спонсором очень сильно изменился.

Президент 2Drots Жека высказался о последствиях введения новых налогов для букмекеров.

С 1 января 2026-го для букмекеров действует новый налоговый режим, компании будут платить государству 7% с разницы между внесенным депозитом и выигрышем, а также 25% налога на прибыль. Из-за этого БК сокращают расходы на медиафутбол.

«Представляю, в каком вы находитесь шоке от новостей об уходе ребят, которые стали символами клуба и выиграли много трофеев для нас. Их уход – это очень тяжело для всех. Мы в этих реалиях находимся уже неделю и еще не отошли.

Очень сильно изменился наш контракт и поменялась финансовая модель. Мы не можем содержать 20-25 футболистов, как раньше. Мы сделали предложение Сычу и Сэму, и оно их не устроило. Я понимаю ребят, к ним не может быть никаких вопросов.

Нам точно нужно несколько месяцев на адаптацию, чтобы понять, какие средства у нас есть и что мы можем тратить. Сейчас есть состав на Кингс Лигу. Благодарен ребятам, которые переподписали контракты и остались. Скоро объявим этот состав и всех, кто переподписал контракт.

Прекрасно понимаю вашу острую реакцию. Но мы тоже столкнулись с новой реальностью и пытаемся найти себя в ней. Надеюсь, завтра плохих новостей не будет», – сказал президент 2Drots.

Напомним, что легенды 2Drots Слон, Сэм и Сычев покинули команду.