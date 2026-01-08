Президент «Амкала» Герман объявил о завершении контракта с Jögel. У команды будет новый технический партнер

Президент «Амкала» Герман объявил о завершении контракта с Jögel.

Jögel являлся партнером «Амкала » с 2022 года. Герман заявил, что у команды будет новый технический партнер.

Напомним, что в 2024 году студия Артемия Лебедева сделала дизайн формы для «Амкала».