Президент «Амкала» Герман объявил о завершении контракта с Jögel. У команды будет новый технический партнер

Президент «Амкала» Герман Эль Класико объявил о завершении контракта с Jögel.
Jögel являлся партнером «Амкала» с 2022 года. Герман заявил, что у команды будет новый технический партнер.
Напомним, что в 2024 году студия Артемия Лебедева сделала дизайн формы для «Амкала».
Опубликовал: Алексей Касаткин
Источник: твич-канал Германа Эль Класико
