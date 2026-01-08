  • Спортс
  • Медиафутбол
  • Новости
  • Президент «Амкала» Герман объявил о завершении контракта с Jögel. У команды будет новый технический партнер
0

Президент «Амкала» Герман объявил о завершении контракта с Jögel. У команды будет новый технический партнер

Президент «Амкала» Герман объявил о завершении контракта с Jögel.

Президент «Амкала» Герман Эль Класико объявил о завершении контракта с Jögel. 

Jögel являлся партнером «Амкала» с 2022 года. Герман заявил, что у команды будет новый технический партнер. 

Напомним, что в 2024 году студия Артемия Лебедева сделала дизайн формы для «Амкала».

Опубликовал: Алексей Касаткин
Источник: твич-канал Германа Эль Класико
logoWinline Медиалига
logoАмкал
Jogel
logoГерман Эль Класико
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости Медиафутбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Легенды 2Drots Слон, Сэм и Сычев покинули команду. Клуб оптимизирует расходы из-за налогов для букмекеров: «Сейчас не получится предложить игрокам 100 тысяч рублей»
8 января, 15:30
Ромарой предложил сыграть матч между «Амкалом» и 2Drots старыми составами на открытие Напике
7 января, 13:51
«Герман – главное разочарование, он не хочет играть, снимать. От Крапа остался только ########». Егоров о том, что блогеры больше не горят футболом
5 января, 14:15
Главные новости
«Не понимаю, зачем железного игрока основы отдавать прямому конкуренту». Капитан 2Drots Эдамс об уходе Дивеева из ЦСКА
11 минут назад
Блогер АртПо предложил Лапорте 1000 рублей на усиление состава «Барселоны»
28 минут назадВидео
Антон Понкрашов: «У меня безумное желание вернуться в профи. Тело позволяет»
сегодня, 16:52
Форвард Давыдов вернулся в «БроукБойз»
сегодня, 15:42
Павел Яковлев: «Динамо» предложило за меня 3 млн евро, «Спартак» запросил 15. Объяснили, что вложили в меня много финансов»
сегодня, 15:12
Арсений Логашов: «Медиалиге осталось год-два. Дети залипают в МФЛ, но надо смотреть ЛЧ, если хочешь стать хорошим игроком»
сегодня, 13:47
«Был вариант с «Челси» в 2009-м. Тогда я нормально зашел в «Спартак», Карпин дал возможность поиграть за великий клуб». Яковлев о карьере
сегодня, 12:09
Понкрашов о тренерстве: «Я зашел с мыслью, что у меня будут играть все. Если ты сегодня не вышел, завтра будешь основным»
сегодня, 10:32
Голкипер Сухоносов покинул СКА Басты
сегодня, 08:56
Барышев объявил об уходе из 2Drots. Защитник покинул клуб из-за учебы
вчера, 19:28
Ко всем новостям
Последние новости
Ватутин о медиабаскетболе: «Приятель мне говорит: «Ты не понимаешь! Там самые красивые девушки, там есть хайп»
8 января, 19:31Видео
«Любил быструю езду, но попал в ДТП и понял, что лучше ездить спокойно. Если бы не пролетели в 20 сантиметрах от бетонных плит… Слава богу, обошлось». Логашов о вождении
8 января, 13:43
«Прихожу на тренировку, а в раздевалке пара человек с электронками. Если бы такое увидели в проффутболе – сразу конец». Экс-вратарь «Урала» Ланда о 2Drots
6 января, 17:02
43-летний Петр Чех сыграл за команду Терри в Baller League – аналоге Кингс Лиги Пике
6 января, 12:58
Логашов о возвращении Смолова в футбол: «Не думаю, что ему это необходимо. Побаловался немного в Кубке России за «Броуков», своего добился»
6 января, 11:02
«БК никогда не платили столько, чтобы на все хватало. Медиафутбол всегда был самым ущербным рынком». Спиряков о спонсорах
3 января, 11:48
Дмитрий Кузнецов: «ЦСКА будет тяжело после ухода Дивеева. Даку очень подошел бы, надо усилить нападение»
29 декабря 2025, 19:50
Экс-хавбек «Динамо» Катрич о Второй лиге: «Сейчас не рубятся за деньги. Раньше говорили: «Там ребятам надо кормить семью, дети голодные дома». Думал: «В #####, не буду вообще обыгрывать»
27 декабря 2025, 17:20
Экс-форвард 2Drots Корш проходит просмотр в команде из второй лиги Узбекистана
26 декабря 2025, 20:14
«Реалу» нельзя полагаться на Куртуа и Мбаппе в каждом матче. Остальные игроки должны больше выкладываться за эту футболку». Блогер DjMaRiiO о «Мадриде»
23 декабря 2025, 20:01