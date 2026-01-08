«Когда я говорил о введении новых законов для букмекеров, мне ##### писали, что мы жмоты. Ну и где вы сейчас?» Райзен о влиянии налогов на медиафутбол

Райзен: когда я говорил о законах для букмекеров, мне ##### писали, что мы жмоты.

Президент «БроукБойз » Артем Райзен высказался о последствиях введения новых налогов для букмекеров.

С 1 января 2026-го для букмекеров действует новый налоговый режим, компании будут платить государству 7% с разницы между внесенным депозитом и выигрышем, а также 25% налога на прибыль. Из-за этого БК сокращают расходы на медиафутбол.

«Когда я говорил о введении новых законов для букмекеров и их влиянии на медиафутбол, мне какие-то ##### [дураки] писали в комментариях, что мы жмоты, которые режут команду и хотят больше положить себе в карман. Ну и где вы сейчас?

Я вам все расписал месяцы назад, как будет. Я не скажу, что будет дальше. Тогда не хотели меня слушать, теперь не заслуживаете этой информации. Но все будет хорошо, на самом деле, дам вам небольшой спойлер. Я подниму этот медиафутбол», – сказал президент «БроукБойз».