  • Спортс
  • Медиафутбол
  • Новости
  • Ватутин о медиабаскетболе: «Приятель мне говорит: «Ты не понимаешь! Там самые красивые девушки, там есть хайп»
Видео
3

Ватутин о медиабаскетболе: «Приятель мне говорит: «Ты не понимаешь! Там самые красивые девушки, там есть хайп»

Андрей Ватутин: приятель говорит: «Ты не понимаешь, там самые красивые девушки».

Президент ЦСКА Андрей Ватутин рассказал о своем отношении к Лига Ставок Media Basket.

«Я, наверное, сделаю антирекламу медиабаскетболу. История очень интересная, популярная, собирает полные трибуны. Меня много раз звали, но я так и не посетил. Могу смотреть только на какие-то цифры с легкой завистью. Один мой знакомый постоянно ходит на медиабаскет. Я ему говорю: «Ты же сам играл в баскетбол, ходишь к нам на игры, что ты там забыл?» Он отвечает: «Ты не понимаешь! Там самые красивые девушки».

А где самые красивые девушки? Там, где интересно, где есть хайп. Классная тема. Не знаю протянет ли она долго. Был взрыв на рынке спортивного маркетинга и ребятам, которые это сделали, большой респект. Не уверен, что долго проживет, но все это очень интересно.

Для многих непрофессионалов нет разницы между 5 на 5 и 3 на 3. Например, был финал на ЦСКА-Арене, и мне некоторые звонили и просили билеты. А я не понимал про что они говорят. Хорошие места там стоят больше 100 тыс. рублей. Дай бог, чтобы у меня таки продажи были!

Были мысли о создании своей медиакоманды, но по экономическим причинам решили не влезать. И я не уверен, что, прыгнув в последний вагон, мы бы оказались в первом классе. Наверное, мы немного опоздали», – сказал Андрей Ватутин.

Лига Ставок Media Basket – первая лига в России по медийному баскетболу. Команды играют в формате 3x3 на два кольца с четырехочковыми бросками. Среди президентов команд рэперы Гуф, Тимати, Obladaet, Элджей и Макан, экс-игрок НБА и президент РФБ Андрей Кириленко.

На паркете регулярно появляются звезды шоу-бизнеса и баскетбола – например, экс-игрок «Кливленда» Тимофей Мозгов, шоумен Сергей Мезенцев. Media Basket проводит два сезона за год – весной и осенью. Финал шестого сезона прошел на «ЦСКА Арене».

Я посмотрел финал медиабаскета – рядом с Мозговым и инста-львицами

Опубликовал: Алексей Касаткин
Источник: шоу Smol Talk на ВидеоСпортс’‘
logoЦСКА
logoЛига Ставок Media Basket
logoАндрей Ватутин
Медиабаскетбол
logoТимофей Мозгов
logoАндрей Кириленко
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости Медиафутбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Как ЦСКА отказался от Дюрэнта? Ватутин рассказал в подкасте Смолову
8 января, 18:25
Андрей Ватутин сделал намек на безосновательность слухов о Бруно Кабокло в ЦСКА
6 января, 07:55
Андрей Ватутин: «Ни НБА, ни Евролига не имеют планов по вовлечению российских клубов в соревнования»
29 декабря 2025, 07:44
Главные новости
«Не понимаю, зачем железного игрока основы отдавать прямому конкуренту». Капитан 2Drots Эдамс об уходе Дивеева из ЦСКА
11 минут назад
Блогер АртПо предложил Лапорте 1000 рублей на усиление состава «Барселоны»
28 минут назадВидео
Антон Понкрашов: «У меня безумное желание вернуться в профи. Тело позволяет»
сегодня, 16:52
Форвард Давыдов вернулся в «БроукБойз»
сегодня, 15:42
Павел Яковлев: «Динамо» предложило за меня 3 млн евро, «Спартак» запросил 15. Объяснили, что вложили в меня много финансов»
сегодня, 15:12
Арсений Логашов: «Медиалиге осталось год-два. Дети залипают в МФЛ, но надо смотреть ЛЧ, если хочешь стать хорошим игроком»
сегодня, 13:47
«Был вариант с «Челси» в 2009-м. Тогда я нормально зашел в «Спартак», Карпин дал возможность поиграть за великий клуб». Яковлев о карьере
сегодня, 12:09
Понкрашов о тренерстве: «Я зашел с мыслью, что у меня будут играть все. Если ты сегодня не вышел, завтра будешь основным»
сегодня, 10:32
Голкипер Сухоносов покинул СКА Басты
сегодня, 08:56
Барышев объявил об уходе из 2Drots. Защитник покинул клуб из-за учебы
вчера, 19:28
Ко всем новостям
Последние новости
«Любил быструю езду, но попал в ДТП и понял, что лучше ездить спокойно. Если бы не пролетели в 20 сантиметрах от бетонных плит… Слава богу, обошлось». Логашов о вождении
8 января, 13:43
«Прихожу на тренировку, а в раздевалке пара человек с электронками. Если бы такое увидели в проффутболе – сразу конец». Экс-вратарь «Урала» Ланда о 2Drots
6 января, 17:02
43-летний Петр Чех сыграл за команду Терри в Baller League – аналоге Кингс Лиги Пике
6 января, 12:58
Логашов о возвращении Смолова в футбол: «Не думаю, что ему это необходимо. Побаловался немного в Кубке России за «Броуков», своего добился»
6 января, 11:02
«БК никогда не платили столько, чтобы на все хватало. Медиафутбол всегда был самым ущербным рынком». Спиряков о спонсорах
3 января, 11:48
Дмитрий Кузнецов: «ЦСКА будет тяжело после ухода Дивеева. Даку очень подошел бы, надо усилить нападение»
29 декабря 2025, 19:50
Экс-хавбек «Динамо» Катрич о Второй лиге: «Сейчас не рубятся за деньги. Раньше говорили: «Там ребятам надо кормить семью, дети голодные дома». Думал: «В #####, не буду вообще обыгрывать»
27 декабря 2025, 17:20
Экс-форвард 2Drots Корш проходит просмотр в команде из второй лиги Узбекистана
26 декабря 2025, 20:14
«Реалу» нельзя полагаться на Куртуа и Мбаппе в каждом матче. Остальные игроки должны больше выкладываться за эту футболку». Блогер DjMaRiiO о «Мадриде»
23 декабря 2025, 20:01
Писарский о переходе в СКА Басты: «Были хорошие предложения из-за границы, но не хотелось куда-то тащиться, поэтому решили остаться в Москве»
22 декабря 2025, 13:45