Легенды 2Drots Слон, Сэм и Сычев покинули команду. Клуб оптимизирует расходы из-за налогов для букмекеров: «Сейчас не получится предложить игрокам 100 тысяч рублей»

Легенды 2Drots Слон, Сэм и Сычев покинули команду из-за налогов для букмекеров.

Игроки медиафутбольного клуба 2Drots Дмитрий Сычев, Владислав Ослоновский и Владислав Семенов покинули команду в связи с сокращением расходов из-за повышения налогов для букмекеров.

Полузащитник Слон объявил о своем уходе вчера: «Ждать [новый контракт] и не нужно было, потому что все было уже решено. Но мне почему-то об этом не говорили».

Хавбек выступал за 2D с 2022 года. Вместе с командой Слон дважды выиграл МФЛ и по разу МКС и Суперкубок Медиалиги.

Сегодня об уходе из клуба также объявили вратарь Сычев и защитник Сэмио . Они оба, как и Слон, были любимцами болельщиков и имели статус легенд в медиафутбольном комьюнити.

Сычев присоединился к 2Drots весной 2022 года. В составе 2D вратарь выиграл первый и второй сезоны WINLINE Медиалиги , МКС-2023 и Суперкубок Медиалиги. Перед уходом ему предложили пересмотреть условия по контракту с сокращением примерно на 50%. Дмитрий взял время на раздумье и в итоге решил покинуть команду.

Сэм присоединился к 2Drots осенью 2022 года. В составе «самураев» защитник выиграл второй сезон WINLINE Медиалиги, МКС-2023 и Суперкубок Медиалиги. В прошлом году он стал капитаном команды.

По разным данным, лидеры 2D зарабатывали порядка 200 тысяч рублей в месяц. Официально стороны никогда не раскрывали финансовые условия контрактов.

С 1 января 2026-го для букмекеров действует новый налоговый режим, компании будут платить государству 5% с каждой принятой ставки и 25% налога на прибыль. Из-за этого БК сокращают расходы на медиафутбол.

Так, например, в ноябре прошлого года президент медиакоманды «Амкал» Герман Попков объявил всем игрокам и сотрудникам клуба о сокращении зарплат. Главная звезда команды Василий Маврин заявил, что его зарплата уменьшилась на 30-40%.

Президент 2Drots Жека в интервью журналисту Севастиану Терлецкому так объяснил финансовую ситуацию в клубе: «Мы возвращаемся на два года назад, когда зарплаты были совершенно другими. Сейчас не получится предложить игрокам 100 тысяч рублей. Бюджет был, условно, 10 рублей, а стал 4 рубля. Как все оптимизировать, пока непонятно».

