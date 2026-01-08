  • Спортс
«Любил быструю езду, но попал в ДТП и понял, что лучше ездить спокойно. Если бы не пролетели в 20 сантиметрах от бетонных плит… Слава богу, обошлось». Логашов о вождении

Арсений Логашов: попал в ДТП и понял, что лучше ездить спокойно.

Экс-защитник «Броуков», «Локомотива» и «Ростова» Арсений Логашов рассказал о попадании в ДТП.

– Сильно зарплата выросла в «Анжи» по сравнению с «Химками»?

– В «Химках» я получал 150 тысяч в месяц, в «Анжи» 550.

– Что купили на первую зарплату или подъемные?

– Как только подписал контракт с «Анжи», через две недели купил себе Range Rover Sport у вратаря «Химок» Сереги Козко. Машина была детской мечтой. Проездил на нем пару лет, потом еще отец ездил года три. Хорошая была машина.

– Что водите сейчас?

– BMW X1.

– Как будто понизился ранг после Range Rover Sport…

– Понял, что дорогая машина – не необходимость. Как только появились дети, посчитал, что главное в машине безопасность, а не скорость. Раньше был гонщиком, любил быструю езду, не задумываясь об остальном. Потом в ДТП попал и понял, что лучше ездить спокойно.

– ДТП серьезное было?

Если бы не пролетели в 20 сантиметрах от бетонных плит… Слава богу, обошлось. Ехали из Курска в Москву, в машине был с супругой, но еще не были женаты на тот момент, – сказал Логашов.

Опубликовал: Никита Внучков
Источник: «Матч ТВ»
