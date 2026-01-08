0

Сэмио покинул 2Drots. Защитник выступал за клуб с осени 2022 года

Защитник Владислав Семенов покинул 2Drots.

«Красивая вышла история…

Это был невероятный путь длиной в 3,5 года. Мы переживали и взлеты, и падения, но встречали их все вместе.

Хочется сказать спасибо команде 2Drots за возможность вновь испытать невероятные эмоции, быть в команде, выигрывать трофеи и играть со многими крутыми футболистами. Но навсегда я запомню не трофеи и победы, а ту атмосферу, которая царила в команде.

А самое главное, спасибо за друзей, ведь именно здесь я встретил по настоящему близких мне людей, а это ни за какие деньги не купишь.

Отдельное спасибо хочется выразить нашим болельщикам за то, что верили в меня даже в тяжелые времена и частичка вас навсегда останется в моем сердце.

Кого обидел, прошу прощения, я человек вспыльчивый, но не злой.

У 2Drots начинается новый путь, но уже без меня… А у меня впереди своя дорога.

С любовью, искренне ваш рвач», – написал защитник.

Сэмио присоединился к 2Drots осенью 2022 года. В составе «самураев» Семенов выиграл второй сезоне WINLINE Медиалиги, МКС-2023 и Суперкубок Медиалиги. Также защитник являлся капитаном команды.

Ранее 2D покинул другой лидер команды Слон.

Опубликовал: Никита Внучков
Источник: телеграм-канал Сэмио
logoWinline Медиалига
logo«Сэмио» Владислав Семенов
трансферы
logo2Drots
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости Медиафутбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Эдамс и Сэмио заявили, что 2D не предложили им новые контракты. Они ответили на слова Ильдара про переговоры
5 января, 18:20
Главные новости
«Не понимаю, зачем железного игрока основы отдавать прямому конкуренту». Капитан 2Drots Эдамс об уходе Дивеева из ЦСКА
11 минут назад
Блогер АртПо предложил Лапорте 1000 рублей на усиление состава «Барселоны»
28 минут назадВидео
Антон Понкрашов: «У меня безумное желание вернуться в профи. Тело позволяет»
сегодня, 16:52
Форвард Давыдов вернулся в «БроукБойз»
сегодня, 15:42
Павел Яковлев: «Динамо» предложило за меня 3 млн евро, «Спартак» запросил 15. Объяснили, что вложили в меня много финансов»
сегодня, 15:12
Арсений Логашов: «Медиалиге осталось год-два. Дети залипают в МФЛ, но надо смотреть ЛЧ, если хочешь стать хорошим игроком»
сегодня, 13:47
«Был вариант с «Челси» в 2009-м. Тогда я нормально зашел в «Спартак», Карпин дал возможность поиграть за великий клуб». Яковлев о карьере
сегодня, 12:09
Понкрашов о тренерстве: «Я зашел с мыслью, что у меня будут играть все. Если ты сегодня не вышел, завтра будешь основным»
сегодня, 10:32
Голкипер Сухоносов покинул СКА Басты
сегодня, 08:56
Барышев объявил об уходе из 2Drots. Защитник покинул клуб из-за учебы
вчера, 19:28
Ко всем новостям
Последние новости
Ватутин о медиабаскетболе: «Приятель мне говорит: «Ты не понимаешь! Там самые красивые девушки, там есть хайп»
8 января, 19:31Видео
«Любил быструю езду, но попал в ДТП и понял, что лучше ездить спокойно. Если бы не пролетели в 20 сантиметрах от бетонных плит… Слава богу, обошлось». Логашов о вождении
8 января, 13:43
«Прихожу на тренировку, а в раздевалке пара человек с электронками. Если бы такое увидели в проффутболе – сразу конец». Экс-вратарь «Урала» Ланда о 2Drots
6 января, 17:02
43-летний Петр Чех сыграл за команду Терри в Baller League – аналоге Кингс Лиги Пике
6 января, 12:58
Логашов о возвращении Смолова в футбол: «Не думаю, что ему это необходимо. Побаловался немного в Кубке России за «Броуков», своего добился»
6 января, 11:02
«БК никогда не платили столько, чтобы на все хватало. Медиафутбол всегда был самым ущербным рынком». Спиряков о спонсорах
3 января, 11:48
Дмитрий Кузнецов: «ЦСКА будет тяжело после ухода Дивеева. Даку очень подошел бы, надо усилить нападение»
29 декабря 2025, 19:50
Экс-хавбек «Динамо» Катрич о Второй лиге: «Сейчас не рубятся за деньги. Раньше говорили: «Там ребятам надо кормить семью, дети голодные дома». Думал: «В #####, не буду вообще обыгрывать»
27 декабря 2025, 17:20
Экс-форвард 2Drots Корш проходит просмотр в команде из второй лиги Узбекистана
26 декабря 2025, 20:14
«Реалу» нельзя полагаться на Куртуа и Мбаппе в каждом матче. Остальные игроки должны больше выкладываться за эту футболку». Блогер DjMaRiiO о «Мадриде»
23 декабря 2025, 20:01