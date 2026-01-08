Сэмио покинул 2Drots. Защитник выступал за клуб с осени 2022 года

Защитник Владислав Семенов покинул 2Drots.

«Красивая вышла история…

Это был невероятный путь длиной в 3,5 года. Мы переживали и взлеты, и падения, но встречали их все вместе.

Хочется сказать спасибо команде 2Drots за возможность вновь испытать невероятные эмоции, быть в команде, выигрывать трофеи и играть со многими крутыми футболистами. Но навсегда я запомню не трофеи и победы, а ту атмосферу, которая царила в команде.

А самое главное, спасибо за друзей, ведь именно здесь я встретил по настоящему близких мне людей, а это ни за какие деньги не купишь.

Отдельное спасибо хочется выразить нашим болельщикам за то, что верили в меня даже в тяжелые времена и частичка вас навсегда останется в моем сердце.

Кого обидел, прошу прощения, я человек вспыльчивый, но не злой.

У 2Drots начинается новый путь, но уже без меня… А у меня впереди своя дорога.

С любовью, искренне ваш рвач», – написал защитник.

Сэмио присоединился к 2Drots осенью 2022 года. В составе «самураев» Семенов выиграл второй сезоне WINLINE Медиалиги , МКС-2023 и Суперкубок Медиалиги. Также защитник являлся капитаном команды.

Ранее 2D покинул другой лидер команды Слон.