Сэмио покинул 2Drots. Защитник выступал за клуб с осени 2022 года
Защитник Владислав Семенов покинул 2Drots.
«Красивая вышла история…
Это был невероятный путь длиной в 3,5 года. Мы переживали и взлеты, и падения, но встречали их все вместе.
Хочется сказать спасибо команде 2Drots за возможность вновь испытать невероятные эмоции, быть в команде, выигрывать трофеи и играть со многими крутыми футболистами. Но навсегда я запомню не трофеи и победы, а ту атмосферу, которая царила в команде.
А самое главное, спасибо за друзей, ведь именно здесь я встретил по настоящему близких мне людей, а это ни за какие деньги не купишь.
Отдельное спасибо хочется выразить нашим болельщикам за то, что верили в меня даже в тяжелые времена и частичка вас навсегда останется в моем сердце.
Кого обидел, прошу прощения, я человек вспыльчивый, но не злой.
У 2Drots начинается новый путь, но уже без меня… А у меня впереди своя дорога.
С любовью, искренне ваш рвач», – написал защитник.
Сэмио присоединился к 2Drots осенью 2022 года. В составе «самураев» Семенов выиграл второй сезоне WINLINE Медиалиги, МКС-2023 и Суперкубок Медиалиги. Также защитник являлся капитаном команды.
Ранее 2D покинул другой лидер команды Слон.