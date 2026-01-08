Егоров об участниках Напике: «Согласованного состава нет. Основной принцип, чтобы в каждой команде была суперзвезда»

Дмитрий Егоров: согласованного состава участников Напике нет.

Президент «Броуков» и один из создателей Напике Дмитрий Егоров сообщил, что состав участников турнира пока неизвестен.

«Никакого согласованного состава участников нет. Почему? Существует ряд критериев, которым придется соответствовать. Основной принцип, чтобы в каждой команде была суперзвезда, как минимум на позиции президента.

Какая, например, суперзвезда у «Народной Команды » или «СиндЕката »? На руках нет информации о заявках клубов. Все будет появляться в ближайшее время. Любые спекуляции о командах-участниках не имеют под собой никаких оснований», – заявил Егоров.

Ранее ряд команд подтвердили Спортсу’’ свое участие в Напике.

Также «Народная Команда» объявила об участии в турнире.

В России планируется запуск аналога Кингс Лиги Жерара Пике – Напике. Матчи будут проходить в формате 6 на 6 (5+1) в закрытом помещении по правилам Кингс Лиги. Матчи будут начинаться с 2 на 2, далее каждую минуту будет добавляться по игроку в каждой команде до формата 6 на 6. Также можно будет использовать карточки с бонусами: пенальти президента, игра без офсайда в течение трех минут.

На время турнира Александр Мостовой возглавит «БроукБойз ». Возможно участие рэпера Icegergert – он тренировался со СКА Басты.

В России будет такая же медиалига, как у Пике! Лого ей нарисовала студия Лебедева