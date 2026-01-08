Станос: «Lit Energy в Напике не будет. Не смогли договориться»

Представитель Lit Energy Станос сообщил, что клуб не примет участие в Напике.

«Lit Energy в Напике не будет. Не смогли договориться, я так понимаю.

Lit Energy 19 числа выходит из отпуска и начинает подготовку к основному турниру. У меня такая информация», – сказал представитель Lit Energy.

В России планируется запуск аналога Кингс Лиги Жерара Пике – Напике. Матчи будут проходить в формате 6 на 6 (5+1) в закрытом помещении по правилам Кингс Лиги. Матчи будут начинаться с 2 на 2, далее каждую минуту будет добавляться по игроку в каждой команде до формата 6 на 6. Также можно будет использовать карточки с бонусами: пенальти президента, игра без офсайда в течение трех минут.

На время турнира Александр Мостовой возглавит «БроукБойз ». Возможно участие рэпера Icegergert – он тренировался со СКА Басты.

В России будет такая же медиалига, как у Пике! Лого ей нарисовала студия Лебедева