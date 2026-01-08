«Броуки» планируют подписать экс-хавбека 2Drots Слона

Президент «Броуков» Райзен заявил, что клуб хочет подписать Слона.

«Подписывая Слона на годичный контракт, ты рискуешь тем, что у него может произойти рецидив травм, которых очень много. И он может лечиться весь сезон.

Мы с Диманом уже обсудили. Мы выйдем на переговоры со Слоном. Нам нужен еще один игрок в атаку. Я думаю, Слон подходит. У него есть медийный потенциал. У него хороший телеграм-канал, он приятно выглядит, следит за собой. У него есть жена, есть стремления.

Я уверен, что кто-то ему сделает предложение больше по деньгам, чем мы. Мы можем предложить только перспективу», – сказал президент «Броуков».

Напомним, Слон покинул 2Drots.