«Броуки» планируют подписать экс-хавбека 2Drots Слона
Президент «Броуков» Райзен заявил, что клуб хочет подписать Слона.
«Подписывая Слона на годичный контракт, ты рискуешь тем, что у него может произойти рецидив травм, которых очень много. И он может лечиться весь сезон.
Мы с Диманом уже обсудили. Мы выйдем на переговоры со Слоном. Нам нужен еще один игрок в атаку. Я думаю, Слон подходит. У него есть медийный потенциал. У него хороший телеграм-канал, он приятно выглядит, следит за собой. У него есть жена, есть стремления.
Я уверен, что кто-то ему сделает предложение больше по деньгам, чем мы. Мы можем предложить только перспективу», – сказал президент «Броуков».
Напомним, Слон покинул 2Drots.
Опубликовал: Никита Внучков
Источник: твич-канал Райзена
