Слон покинул 2Drots. Хавбеку не предложили новый контракт

Слон объявил об уходе из 2Drots.

Владислав Ослоновский объявил об уходе из 2Drots.

«Да, друзья, это правда. Я больше не игрок 2Drots. Мой контракт закончился 31 декабря, и по новому мне ничего конкретно не предлагали и предметно не обсуждались финансовые условия. Я просто ждал, когда мне что-то вообще сообщат. Постоянно сам дергал Ильдара и лишь однажды на его вопрос по телефону о готовности двигаться по сокращению зп, я сообщил ему пожелания и естественно, был готов дальше к обсуждению в связи с общим кризисом в медиафутболе.

Но больше мне никто ничего не сказал. Но как оказалось сегодня, что ждать и не нужно было, потому что все было уже решено. Но мне почему-то об этом не говорили.

Не все в команде с этим были согласны. Но те, кто были не согласны, им, конечно, большое спасибо. Но они ничего здесь не решают. Почему так получилось? Это уже абсолютно не важно.

Я не буду говорить об этом здесь, ни на столах и нигде вообще публично ни за какие деньги. Все, кто должны, все и так знают и понимают, как и что есть на самом деле и кто, есть кто», – написал хавбек.

Слон провел за 2Drots 49 матчей в турнирах WINLINE Медиалиги, забил 11 голов и отдал 3 голевые передачи. Вместе с 2D он дважды становился чемпионом МФЛ, а также Супер Кубка МФЛ.