0

Слон покинул 2Drots. Хавбеку не предложили новый контракт

Слон объявил об уходе из 2Drots.

Владислав Ослоновский объявил об уходе из 2Drots.

«Да, друзья, это правда. Я больше не игрок 2Drots. Мой контракт закончился 31 декабря, и по новому мне ничего конкретно не предлагали и предметно не обсуждались финансовые условия. Я просто ждал, когда мне что-то вообще сообщат. Постоянно сам дергал Ильдара и лишь однажды на его вопрос по телефону о готовности двигаться по сокращению зп, я сообщил ему пожелания и естественно, был готов дальше к обсуждению в связи с общим кризисом в медиафутболе.

Но больше мне никто ничего не сказал. Но как оказалось сегодня, что ждать и не нужно было, потому что все было уже решено. Но мне почему-то об этом не говорили.

Не все в команде с этим были согласны. Но те, кто были не согласны, им, конечно, большое спасибо. Но они ничего здесь не решают. Почему так получилось? Это уже абсолютно не важно.

Я не буду говорить об этом здесь, ни на столах и нигде вообще публично ни за какие деньги. Все, кто должны, все и так знают и понимают, как и что есть на самом деле и кто, есть кто», – написал хавбек.

Слон провел за 2Drots 49 матчей в турнирах WINLINE Медиалиги, забил 11 голов и отдал 3 голевые передачи. Вместе с 2D он дважды становился чемпионом МФЛ, а также Супер Кубка МФЛ.

Опубликовал: Georgy Galoyan
Источник: телеграм-канал Слона
logoWinline Медиалига
logo2Drots
logo«Слон» Владислав Ослоновский
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости Медиафутбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Станос: «Слону было ###### какое предложение от Lit Energy, но он выбрал быть хорошим в глазах болельщиков 2Drots»
6 января, 18:15
Слон об уходе Смирнова из 2Drots: «Кто будет новым тренером? Что будет дальше? Еще одна перестройка? Что с новым контрактом? Пока без понятия»
12 декабря 2025, 09:43
Главные новости
Жека про уход Сыча из 2Drots: «Он сам внутри ощущал, что пришло время уходить»
46 минут назад
Жека об уходе Сэмио из 2Drots: «Мне казалось, он хотел перейти в «Десятку». Хорошая возможность реализовать мечту»
сегодня, 17:11
«Мусагалиев – Трамп медиафутбола, 2Drots – это Мадуро. Азамат решил захватить их». Егоров об уходе легенд из 2D
сегодня, 13:41
Ватутин о медиабаскетболе: «Написал медийной ведущей: «Приходи к нам на игру». Она спрашивает: «А красивые парни будут? Я с подругой приду, она не замужем»
сегодня, 12:45Видео
«Создавать что-то общественное самостоятельно – очень альтруистическое мероприятие. Оно про дело, а не про выгоду». Егоров о запуске Напике
сегодня, 09:57
«Наш контракт очень сильно изменился. Нужно несколько месяцев на адаптацию, чтобы понять, что мы можем тратить». Жека о новых налогах для букмекеров
сегодня, 08:54
Президент «Амкала» Герман объявил о завершении контракта с Jögel. У команды будет новый технический партнер
вчера, 19:04
«Когда я говорил о введении новых законов для букмекеров, мне ##### писали, что мы жмоты. Ну и где вы сейчас?» Райзен о влиянии налогов на медиафутбол
вчера, 17:39
Легенды 2Drots Слон, Сэм и Сычев покинули команду. Клуб оптимизирует расходы из-за налогов для букмекеров: «Сейчас не получится предложить игрокам 100 тысяч рублей»
вчера, 15:30
Сэмио покинул 2Drots. Защитник выступал за клуб с осени 2022 года
вчера, 13:08
Ко всем новостям
Последние новости
Ватутин о медиабаскетболе: «Приятель мне говорит: «Ты не понимаешь! Там самые красивые девушки, там есть хайп»
вчера, 19:31Видео
«Любил быструю езду, но попал в ДТП и понял, что лучше ездить спокойно. Если бы не пролетели в 20 сантиметрах от бетонных плит… Слава богу, обошлось». Логашов о вождении
вчера, 13:43
«Прихожу на тренировку, а в раздевалке пара человек с электронками. Если бы такое увидели в проффутболе – сразу конец». Экс-вратарь «Урала» Ланда о 2Drots
6 января, 17:02
43-летний Петр Чех сыграл за команду Терри в Baller League – аналоге Кингс Лиги Пике
6 января, 12:58
Логашов о возвращении Смолова в футбол: «Не думаю, что ему это необходимо. Побаловался немного в Кубке России за «Броуков», своего добился»
6 января, 11:02
«БК никогда не платили столько, чтобы на все хватало. Медиафутбол всегда был самым ущербным рынком». Спиряков о спонсорах
3 января, 11:48
Дмитрий Кузнецов: «ЦСКА будет тяжело после ухода Дивеева. Даку очень подошел бы, надо усилить нападение»
29 декабря 2025, 19:50
Экс-хавбек «Динамо» Катрич о Второй лиге: «Сейчас не рубятся за деньги. Раньше говорили: «Там ребятам надо кормить семью, дети голодные дома». Думал: «В #####, не буду вообще обыгрывать»
27 декабря 2025, 17:20
Экс-форвард 2Drots Корш проходит просмотр в команде из второй лиги Узбекистана
26 декабря 2025, 20:14
«Реалу» нельзя полагаться на Куртуа и Мбаппе в каждом матче. Остальные игроки должны больше выкладываться за эту футболку». Блогер DjMaRiiO о «Мадриде»
23 декабря 2025, 20:01