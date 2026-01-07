31

Соболев о «Бей Беги»: «Мы с Джикией были президентами команды, потому что нам за это заплатили»

Соболев: мы с Джикией были во главе «Бей Беги», потому что нам заплатили.

Нападающий «Зенита» Александр Соболев рассказал о расформировании своей медиафутбольной команды.

«Мы создали клуб, как только началась Медиалига. Сейчас это уже профессиональный футбол, примерно Вторая лига. Раньше были медийные ребята, которые активно играли. Мы тоже звали известных людей.

Мы начинали с двумя тренировками в неделю, потом три и четыре. Мы были президентами команды, потому что нам за это заплатили, но это было интересно и круто. После все ушло в профессиональный уровень. Я в моменте понял, что нужно полностью себя этому посвятить, и мы приняли решение потом закрыть команду. Не было времени этим заниматься», – рассказал форвард «Зенита».

Команда «Бей Беги» Георгия Джикии и Александра Соболева была основана летом 2022 года. Она выступала в WINLINE Медиалиге и на Московской кубке селебрити (МКС). Лучший результат – четвертое место в третьем сезоне Медиалиги. В конце 2023-го команда была расформирована.

Опубликовал: Georgy Galoyan
Источник: ютуб-канал «Зенита»
