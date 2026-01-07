1

Егоров о Напике: «Блогеры смогут транслировать лигу на стриминговых площадках»

Дмитрий Егоров: стримеры смогут транслировать лигу Напике.

Президент «БроукБойз» Дмитрий Егоров рассказал о правилах трансляции турнира Напике.

«Лига Напике будет без общепризнанных и привычных партнеров. Будут white-листы на трансляции. Вы сможете смотреть матчи в исполнении ваших любимых стримеров. Может захочет стримить Станос, Гена Миллер, Анар, Равшан. Может быть захотят», – сказал один из создателей турнира.

В России планируется запуск аналога Кингс Лиги Жерара Пике – Напике. Матчи будут проходить в формате 6 на 6 (5+1) в закрытом помещении по правилам Кингс Лиги. Матчи будут начинаться с 2 на 2, далее каждую минуту будет добавляться по игроку в каждой команде до формата 6 на 6. Также можно будет использовать карточки с бонусами: пенальти президента, игра без офсайда в течение трех минут. 

В России будет такая же медиалига, как у Пике! Лого ей нарисовала студия Лебедева

Опубликовал: Georgy Galoyan
Источник: «Медиасандали»
