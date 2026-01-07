Ромарой предложил сыграть матч между «Амкалом» и 2Drots старыми составами на открытие Напике

Ромарой: предлагаю сыграть матч «Амкал» – 2Drots старыми составами в Напике.

Экс-нападающий «Амкала» и президент «Ромы » Ромарой предложил сыграть матч между «Амкалом » и 2Drots старыми составами на открытие турнира Напике

Ромарой : «Герман, Жека, Осипов , го матч старого «Амкала» против старого 2Drots на открытие Напике.

Думаю, мы составом Сибскана , Ромарой, Чужой , Эльхан , Спиряков , Федос, Блатов , Форза , Герман , может еще кто захочет, переедем этот 2Drots с Мбаппе , Белкой, Эдом , Богданом , Вагой , Крапом и т.д.



А потом пойдем в барчик, я возьму безалкогольное пивко и буду по традиции орать: «Я никогда не устану повторять!» – написал Ромарой.

Легенда «Амкала» Федос согласился сыграть в матче: «Ромарой , этот центнер готов рвать 2D вместе с тобой!»

В России планируется запуск аналога Кингс Лиги Жерара Пике – Напике. Матчи будут проходить в формате 6 на 6 (5+1) в закрытом помещении по правилам Кингс Лиги. Матчи будут начинаться с 2 на 2, далее каждую минуту будет добавляться по игроку в каждой команде до формата 6 на 6. Также можно будет использовать карточки с бонусами: пенальти президента, игра без офсайда в течение трех минут.

На время турнира Александр Мостовой возглавит «БроукБойз ». Возможно участие рэпера Icegergert – он тренировался со СКА Басты.

В России будет такая же медиалига, как у Пике! Лого ей нарисовала студия Лебедева