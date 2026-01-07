1

Ромарой предложил сыграть матч между «Амкалом» и 2Drots старыми составами на открытие Напике

Ромарой: «Герман, Жека, Осипов, го матч старого «Амкала» против старого 2Drots на открытие Напике.

Думаю, мы составом Сибскана, Ромарой, Чужой, Эльхан, Спиряков, Федос, Блатов, Форза, Герман, может еще кто захочет, переедем этот 2Drots с Мбаппе, Белкой, Эдом, Богданом, Вагой, Крапом и т.д.

А потом пойдем в барчик, я возьму безалкогольное пивко и буду по традиции орать: «Я никогда не устану повторять!» – написал Ромарой.

Легенда «Амкала» Федос согласился сыграть в матче: «Ромарой, этот центнер готов рвать 2D вместе с тобой!»

В России планируется запуск аналога Кингс Лиги Жерара Пике – Напике. Матчи будут проходить в формате 6 на 6 (5+1) в закрытом помещении по правилам Кингс Лиги. Матчи будут начинаться с 2 на 2, далее каждую минуту будет добавляться по игроку в каждой команде до формата 6 на 6. Также можно будет использовать карточки с бонусами: пенальти президента, игра без офсайда в течение трех минут. 

На время турнира Александр Мостовой возглавит «БроукБойз». Возможно участие рэпера Icegergert – он тренировался со СКА Басты.

В России будет такая же медиалига, как у Пике! Лого ей нарисовала студия Лебедева

Опубликовал: Никита Внучков
Источник: телеграм-канал Ромароя
