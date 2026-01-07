Маврин о Напике: «Если сделают правильно, то этот формат заменит большой медиафутбол. Возможен выход на мировую арену»

Василий Маврин: если Напике сделают правильно, то он заменит большой медиафутбол.

Хавбек «Амкала» Василий Маврин считает, что формат турнира Напике может заменить привычный медиафутбол.

«Я очень верю в Напике. Мне кажется, это более динамичный, интересный, интерактивный и менее затратный формат. Думаю, это гораздо больше зайдет людям.

Если Напике сделают правильно, то этот формат постепенно заменит большой медиафутбол. Все будут смотреть Напике, а Медиалигу будут посматривать.

У Напике гораздо больший потенциал, потому что возможен выход на мировую арену», – сказал хавбек «Амкала ».

В России планируется запуск аналога Кингс Лиги Жерара Пике – Напике. Матчи будут проходить в формате 6 на 6 (5+1) в закрытом помещении по правилам Кингс Лиги. Матчи будут начинаться с 2 на 2, далее каждую минуту будет добавляться по игроку в каждой команде до формата 6 на 6. Также можно будет использовать карточки с бонусами: пенальти президента, игра без офсайда в течение трех минут.

На время турнира Александр Мостовой возглавит «БроукБойз ». Возможно участие рэпера Icegergert – он тренировался со СКА Басты.

