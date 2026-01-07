Самедов сыграет за «Альтерон» на турнире Напике. Это российский аналог Кингс Лиги Пике

Александр Самедов сыграет за «Альтерон» на турнире Напике.

Нападающий «Альтерона», известный актер Дмитрий Белоцерковский рассказал, что экс-хавбек «Локомотива», «Спартака» и сборной России Александр Самедов сыграет за «Альтерон» на турнире Напике.

– Чем «Альтерон» планирует удивлять в формате 6 на 6 на турнире Напике?

– Мы уже сделали медийную пятерку. Там Дмитрий Белоцерковский, Северянин, Самедов, Гендузи и Вульф. Это топ-5 лучших голов. Ибрагимович со своими пяточками отдыхает. Мы готовимся, – сказал актер.

В России планируется запуск аналога Кингс Лиги Жерара Пике – Напике. Матчи будут проходить в формате 6 на 6 (5+1) в закрытом помещении по правилам Кингс Лиги. Матчи будут начинаться с 2 на 2, далее каждую минуту будет добавляться по игроку в каждой команде до формата 6 на 6. Также можно будет использовать карточки с бонусами: пенальти президента, игра без офсайда в течение трех минут.

На время турнира Александр Мостовой возглавит «БроукБойз ». Возможно участие рэпера Icegergert – он тренировался со СКА Басты.

«Альтерон» – медиафутбольный клуб, участвовавший в WINLINE Кубке Медиалиге-2025.

