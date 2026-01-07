«Маврин для меня враг. Я с ним не сяду в один кадр». Райзен об отказе делать шоу с хавбеком «Амкала»

Райзен: Маврин для меня враг, я с ним не сяду в один кадр.

Райзен объяснил, почему отказался делать совместное шоу с хавбеком «Амкала » Василием Мавриным

«##### [Зачем] мне просить деньги у Маврина [за участие в его шоу]? Я своей жизнью живу. Он может иметь свое мнение, но он для меня враг. Мне не нужны друзья в медиафутболе. Я теперь в интернете, мне ##### [безразлично]. Меня не существует там. Я не буду на этих полях ходить, общаться. #### я все это движение в рот.

Я его мнение в рот ####. ##### [Зачем] мне с ним сидеть за одним столом? Какие деньги он мне может дать? Вы не понимаете. Он несет ахинею. Я с ним не сяду в один кадр. Его мнение, как и мнение Эрика [представитель 2Drots], не нужно. Оно не правильное. И зачем мне его тогда слушать?» – сказал президент «Броуков».

Ранее Маврин сообщил, что он, Станос, Райзен и Дмитрий Егоров планировали делать совместное шоу, но президенты «Броуков» попросили деньги за участие, поэтому проект не состоялся.