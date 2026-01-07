0

Шама – главный тренер 2Drots. Ранее он был ассистентом Смирнова в клубе

Президент 2Drots Жека сообщил, что главным тренером клуба стал Шамиль Курбанов.

«Подтверждаем, что выбрали Шаму. Доверяем, видели, как он взаимодействует с футболистами в раздевалке. У нас это отзывалось.

Думаю, в плане мотивации Шама найдет подход к футбикам. Верим, что у него все получится. В Медиалиге он показывал хорошие результаты с не самыми сильными командами.

В нынешней ситуации не хочется еще одной перестройки. На нее как минимум нет ресурсов», – сказал президент 2Drots. 

Напомним, Шама пришел в 2Drots летом 2025-го в роли помощника главного тренера Дмитрия Смирнова.

Ранее Смирнов покинул 2D. Вероятно, он присоединится к штабу Василия Березуцкого в «Урале».

Курбанов выиграл четвертый сезон WINLINE Медиалиги на посту главного тренера «Титана». Также он выводил Basement в финал первого сезона.

Опубликовал: Никита Внучков
Источник: телеграм-канал Жеки
