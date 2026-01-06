  • Спортс
  • «Очень нравится «Локо», русский костяк, система работает. У других много глупых трансферов, у «Спартака» за 30 млн евро». Логашов о клубах РПЛ
36

«Очень нравится «Локо», русский костяк, система работает. У других много глупых трансферов, у «Спартака» за 30 млн евро». Логашов о клубах РПЛ

Арсений Логашов: чтобы быть чемпионом, можно обойтись своими ребятами.

Экс-защитник «Броуков», «Локомотива» и «Ростова» Арсений Логашов рассказал о российских игроках и легионерах в командах РПЛ.

– Кто нравится из русских ребят?

– Батракова заслуженно хвалят, парень талантливый. С осторожностью отношусь, конечно. Приятно смотреть на него, но он может заниматься ерундой весь матч, потом включиться на удачный момент и забить гол. Нет стабильности. Может сыграть интересно, классно, а может блеклую игру провести, но забить. И все скажут, какой крутой футболист.

Мне в целом очень нравится «Локомотив», который ушел от большого количества легионеров в составе в пользу своих ребят. Костяк русский, главные ребята – Батраков, Баринов. Не знаю, что они там рубятся по контракту с ним. Хороший игрок, надо сохранять его. Подход клуба понятен, система работает.

Сейчас никаких еврокубков и близко нет, какая разница, девятым ты закончил или четвертым? Зато за сезон вы бы могли двух-трех сильных футболистов подготовить, которые потом десять лет в клубе будут стабильно играть, дорастут до сборной и так далее.

Подход других команд мне не очень понятен. Много глупых трансферов, у того же «Спартака» за 30 миллионов евро. Так еще приезжают и через полгода начинают появляться новости, что хотят уехать из России на родину.

У ЦСКА есть неплохие ребята, Кисляк молодец, Круговой в порядке. Для того, чтобы быть чемпионом, можно обойтись своими ребятами, тем более, когда они одни из лучших на своей позиции в лиге. Видимо, чем больше денег, тем больше крыша едет, – сказал Логашов.

Опубликовал: Алексей Касаткин
Источник: «Матч ТВ»
