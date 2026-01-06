Станос: «Слону было ###### какое предложение от Lit Energy, но он выбрал быть хорошим в глазах болельщиков 2Drots»

Станос: Слону было ###### какое предложение от Lit Energy.

Президент Lit Energy Станос рассказал о предложении хавбеку 2Drots Слону

«После шоу AGM я много разговаривал со Слоном, говорил, что его не ценят в команде. Предложил перейти к нам. Если бы Слон перешел, то его жена была бы у нас СММ. Готовы были забрать пакетом.

Слону было ###### [очень] какое предложение от Lit Energy. Он выбрал быть хорошим в глазах болельщиков 2Drots. Но получил травму и выбыл из основного состава 2D», – сказал президент Lit Energy.