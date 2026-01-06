«Прихожу на тренировку, а в раздевалке пара человек с электронками. Если бы такое увидели в проффутболе – сразу конец». Экс-вратарь «Урала» Ланда о 2Drots
Ланда: прихожу первый раз на тренировку, а в раздевалке люди с электронками.
Бывший вратарь «Урала» Дмитрий Ландаков рассказал о различиях проффутбола и медиафутбола.
«Когда я дебютировал в РПЛ, у меня не было столько поддержки, как в 2Drots. Первое, что я увидел, придя на первую тренировку: в раздевалке пара человек сидит с электронками. Я подумал, точно ли я туда зашел. Если бы такое увидели в проффутболе – сразу конец», – сказал Ланда.
Опубликовал: Алексей Касаткин
Источник: ютуб-канал Эдамса
