«Прихожу на тренировку, а в раздевалке пара человек с электронками. Если бы такое увидели в проффутболе – сразу конец». Экс-вратарь «Урала» Ланда о 2Drots

Бывший вратарь «Урала » Дмитрий Ландаков рассказал о различиях проффутбола и медиафутбола.

«Когда я дебютировал в РПЛ, у меня не было столько поддержки, как в 2Drots. Первое, что я увидел, придя на первую тренировку: в раздевалке пара человек сидит с электронками. Я подумал, точно ли я туда зашел. Если бы такое увидели в проффутболе – сразу конец», – сказал Ланда.

