  • «Виллиан прокинул мне между, а я с одуревшими глазами прыгнул ему в ноги. Он мне говорит на нашем: «Ты дурак, русский». Логашов об атмосфере в «Анжи»
Экс-защитник «Анжи», «Локомотива», «Ростова» и «Броуков» Арсений Логашов рассказал об атмосфере в махачкалинском клубе.

– Какая атмосфера была в «Анжи»? Бразильцы, африканцы – сплошной карнавал?

– Атмосфера была классная. Но, например, Это’О был непростым человеком в общении, довольно закрытым. Роберто Карлос – противоположность, всегда с командой, всегда веселый. Вроде тренер, а вроде и нет. Сложно было к нему относиться серьезно, как к специалисту, соблюдать субординацию. Хотя иногда он подзывал, указывал на проблемы, говорил, над чем нужно поработать. В такие моменты его слова всегда воспринимались с уважением и пониманием.

Жоао Карлос, Жусилей, Виллиан – с ними всегда было весело, компанейские ребята. Плюс было много своих русских ребят, дагестанцев. Формировались небольшие группы, кто с кем больше общался, но я старался со всеми поддерживать контакт.

Виллиан приехал к нам на первую тренировку после «Шахтера», когда мы были на сборах в Испании. Играли русские против бразильцев, они очень сильно нас обыгрывали. А он меня еще и между проверил, я с одуревшими глазами прыгнул ему в ноги. Он мне говорит на нашем: «Ты дурак, русский». Я охренел, не знал, что он русский знает. Чуть не подрались тогда с ним, но потом все нормально было, вместе на фланге играли. Хороший парень, добряк.

В самолете всегда атмосфера была классная, на весь борт было слышно, как Траоре смеялся. Всегда все дружные были, я никогда ни в каких заговорах и закулисных моментах не участвовал и не видел, чтобы кто-то тогда этим занимался. Хотя люди говорят разное. Если я чего-то не вижу, я об этом не знаю, а слухи будут всегда.

В целом, карнавалов не было, но помню, как хорошо мы отметили нашу победу над «Ливерпулем» в Лиге Европы в Москве. Почти всей командой собрались в одном месте, мощно погуляли, даже отец со мной был. Чек был хороший по итогу, – сказал Логашов.

Защитник выступал за «Анжи» с 2011 по 2013 год.

Опубликовал: Алексей Касаткин
Источник: «Матч ТВ»
