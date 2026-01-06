«Дали 50 тысяч евро за выход в Лигу Европы. Еду в поезде с деревянными сиденьями, огромные деньги в рюкзаке, а рядом цыгане, гитарист играет. Боязно было». Логашов о премиальных в «Анжи»
Экс-защитник «Анжи», «Локомотива», «Ростова» и «Броуков» Арсений Логашов рассказал, какие были самые большие премиальные в «Анжи».
– Помните, какие самые большие премиальные были в «Анжи»?
– Если не ошибаюсь, нам дали 50 тысяч евро, когда мы прошли квалификацию и вышли в группу Лиги Европы. Стадия 1/16 финала была из двух игр (с немецким «Ганновером» в сезоне-2012/13), за них тоже давали по 50 тысяч в случае прохода. Премиальные были хорошие (смеется).
Я тогда снимал квартиру в Москве, у меня была прикроватная тумбочка с выдвижным ящиком. Я туда эти конверты закидывал – там номиналом по 500 евро розовые бумажечки (смеется). Надо было разменять, брал купюру – и пошел.
Когда первые нормальные деньги получил, как раз тысяч 50 евро, я ездил на электричке из Люберец до Раменского. И вот у меня огромные деньги в рюкзаке, а я еду в поезде с деревянными сиденьями, рядом цыгане сидят, гитарист играет. Боязно было, что сумку стянут, я довольно худой был тогда, да и денег таких еще не видел, – сказал Логашов.
Защитник выступал за «Анжи» с 2011 по 2013 год.