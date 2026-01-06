43-летний Петр Чех сыграл за команду Терри в Baller League – аналоге Кингс Лиги Пике

43-летний Петр Чех сыграл за команду Джона Терри в Baller League UK.

Бывший вратарь «Челси » Петр Чех сыграл за команду Джона Терри 26ers в Baller League UK.

Чех вышел в стартовом составе против команды известного актера Идриса Эльбы Rukkas FC.

Матч закончился со счетом 2:2.

Baller League – аналог Кингс Лиги , футбольной медиалиги, созданной экс-защитником «Барселоны» Жераром Пике . Формат матчей: 7 на 7, два тайма по 20 минут. Среди участников – Серхио Агуэро («Куниспорт»), Ламин Ямаль («Ла Капиталь»), Марсело («Скалл ») и другие.

Напомним, в России планируется запуск аналогичного турнира – Напике. Матчи будут проходить в формате 6 на 6 (5+1) в закрытом помещении по правилам Кингс Лиги. Например, матчи будут начинаться с 2 на 2, далее каждую минуту будет добавляться по игроку в каждой команде до формата 6 на 6. Также можно будет использовать карточки с бонусами: пенальти президента, игра без офсайда в течение трех минут.

На время турнира Александр Мостовой возглавит «БроукБойз». Возможно участие рэпера Icegergert – он тренировался со СКА Басты.

В России будет такая же медиалига, как у Пике! Лого ей нарисовала студия Лебедева