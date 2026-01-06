Логашов о возвращении Смолова в футбол: «Не думаю, что ему это необходимо. Побаловался немного в Кубке России за «Броуков», своего добился»
Экс-защитник «Броуков», «Локомотива» и «Ростова» Арсений Логашов высказался о возможном возвращении Федора Смолова в футбол.
– Видел у вас много фото с нынешними и бывшими футболистам. С кем больше всего общаетесь и поддерживаете контакт?
– Дружим, хорошо общаемся с Димой Чистяковым еще со времен «Ростова», еще с Димой Скопинцевым – хороший, своеобразный, веселый парень. В целом, раньше думал, что всю жизнь буду общаться с Сережей Песьяковым, Хориком Байрамяном, Лешей Ионовым, близко дружили. Но сейчас у каждого свой путь, разные задачи и цели. Не получается тесно соприкасаться. Раньше долгое время не общались с Федей Смоловым, сейчас начали.
– Федор в футбол возвращаться не собирается?
– Нет, Федя, думаю, закончил. У него все в порядке, дай Бог, чтобы все так и продолжалось. Побаловался немного в Кубке России за «БроукБойз», своего добился. Не думаю, что сейчас ему футбол настолько необходим. Уверен, что он хотел бы бороться за высокие места, потому что за выживание ему будет неинтересно, – сказал Логашов.