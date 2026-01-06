  • Спортс
  • Медиафутбол
  • Новости
  • Логашов о возвращении Смолова в футбол: «Не думаю, что ему это необходимо. Побаловался немного в Кубке России за «Броуков», своего добился»
8

Логашов о возвращении Смолова в футбол: «Не думаю, что ему это необходимо. Побаловался немного в Кубке России за «Броуков», своего добился»

Арсений Логашов: не думаю, что сейчас Федору Смолову футбол настолько необходим.

Экс-защитник «Броуков», «Локомотива» и «Ростова» Арсений Логашов высказался о возможном возвращении Федора Смолова в футбол.

– Видел у вас много фото с нынешними и бывшими футболистам. С кем больше всего общаетесь и поддерживаете контакт?

– Дружим, хорошо общаемся с Димой Чистяковым еще со времен «Ростова», еще с Димой Скопинцевым – хороший, своеобразный, веселый парень. В целом, раньше думал, что всю жизнь буду общаться с Сережей Песьяковым, Хориком Байрамяном, Лешей Ионовым, близко дружили. Но сейчас у каждого свой путь, разные задачи и цели. Не получается тесно соприкасаться. Раньше долгое время не общались с Федей Смоловым, сейчас начали.

– Федор в футбол возвращаться не собирается?

– Нет, Федя, думаю, закончил. У него все в порядке, дай Бог, чтобы все так и продолжалось. Побаловался немного в Кубке России за «БроукБойз», своего добился. Не думаю, что сейчас ему футбол настолько необходим. Уверен, что он хотел бы бороться за высокие места, потому что за выживание ему будет неинтересно, – сказал Логашов.

Опубликовал: Никита Внучков
Источник: «Матч ТВ»
logoЛокомотив
logoФедор Смолов
logoАрсений Логашов
logoРостов
logoБроукБойз
logoпремьер-лига Россия
logoWinline Медиалига
logoFONBET Кубок России
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости Медиафутбола в любимой соцсети
Главные новости
Соболев о «Бей Беги»: «Мы с Джикией были президентами команды, потому что нам за это заплатили»
вчера, 19:08
Слон покинул 2Drots. Хавбеку не предложили новый контракт
вчера, 17:48
Егоров о Напике: «Блогеры смогут транслировать лигу на стриминговых площадках»
вчера, 16:09
Ромарой предложил сыграть матч между «Амкалом» и 2Drots старыми составами на открытие Напике
вчера, 13:51
Маврин о Напике: «Если сделают правильно, то этот формат заменит большой медиафутбол. Возможен выход на мировую арену»
вчера, 12:57
Самедов сыграет за «Альтерон» на турнире Напике. Это российский аналог Кингс Лиги Пике
вчера, 11:56
«Маврин для меня враг. Я с ним не сяду в один кадр». Райзен об отказе делать шоу с хавбеком «Амкала»
вчера, 10:15
Шама – главный тренер 2Drots. Ранее он был ассистентом Смирнова в клубе
вчера, 08:36
«Очень нравится «Локо», русский костяк, система работает. У других много глупых трансферов, у «Спартака» за 30 млн евро». Логашов о клубах РПЛ
6 января, 20:03
Станос: «Слону было ###### какое предложение от Lit Energy, но он выбрал быть хорошим в глазах болельщиков 2Drots»
6 января, 18:15
Ко всем новостям
Последние новости
«Прихожу на тренировку, а в раздевалке пара человек с электронками. Если бы такое увидели в проффутболе – сразу конец». Экс-вратарь «Урала» Ланда о 2Drots
6 января, 17:02
43-летний Петр Чех сыграл за команду Терри в Baller League – аналоге Кингс Лиги Пике
6 января, 12:58
Дмитрий Кузнецов: «ЦСКА будет тяжело после ухода Дивеева. Даку очень подошел бы, надо усилить нападение»
29 декабря 2025, 19:50
Экс-хавбек «Динамо» Катрич о Второй лиге: «Сейчас не рубятся за деньги. Раньше говорили: «Там ребятам надо кормить семью, дети голодные дома». Думал: «В #####, не буду вообще обыгрывать»
27 декабря 2025, 17:20
Экс-форвард 2Drots Корш проходит просмотр в команде из второй лиги Узбекистана
26 декабря 2025, 20:14
«Реалу» нельзя полагаться на Куртуа и Мбаппе в каждом матче. Остальные игроки должны больше выкладываться за эту футболку». Блогер DjMaRiiO о «Мадриде»
23 декабря 2025, 20:01
Писарский о переходе в СКА Басты: «Были хорошие предложения из-за границы, но не хотелось куда-то тащиться, поэтому решили остаться в Москве»
22 декабря 2025, 13:45
Агуэро сыграет на Кингс ЧМ Пике. Он будет капитаном сборной Аргентины
20 декабря 2025, 17:17
«Броуки» пригласили Кержакова: «Со Смоловым Аршавина догнали. Теперь, может, Карпин вызовет Александра?»
20 декабря 2025, 13:30
Владелец «СиндЕката» Семенов: «Мы уже более узнаваемые, чем «Урал»
18 декабря 2025, 13:58