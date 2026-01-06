Логашов о возвращении Смолова в футбол: «Не думаю, что ему это необходимо. Побаловался немного в Кубке России за «Броуков», своего добился»

Арсений Логашов: не думаю, что сейчас Федору Смолову футбол настолько необходим.

Экс-защитник «Броуков», «Локомотива » и «Ростова» Арсений Логашов высказался о возможном возвращении Федора Смолова в футбол.

– Видел у вас много фото с нынешними и бывшими футболистам. С кем больше всего общаетесь и поддерживаете контакт?

– Дружим, хорошо общаемся с Димой Чистяковым еще со времен «Ростова », еще с Димой Скопинцевым – хороший, своеобразный, веселый парень. В целом, раньше думал, что всю жизнь буду общаться с Сережей Песьяковым, Хориком Байрамяном, Лешей Ионовым, близко дружили. Но сейчас у каждого свой путь, разные задачи и цели. Не получается тесно соприкасаться. Раньше долгое время не общались с Федей Смоловым, сейчас начали.

– Федор в футбол возвращаться не собирается?

– Нет, Федя, думаю, закончил. У него все в порядке, дай Бог, чтобы все так и продолжалось. Побаловался немного в Кубке России за «БроукБойз », своего добился. Не думаю, что сейчас ему футбол настолько необходим. Уверен, что он хотел бы бороться за высокие места, потому что за выживание ему будет неинтересно, – сказал Логашов.