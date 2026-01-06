  • Спортс
  • «Мы, как два ########, пытаемся сказать, что дом горит, а все такие: «Да это баня». Райзен и Егоров о введении ставок в Медиалиге
«Мы, как два ########, пытаемся сказать, что дом горит, а все такие: «Да это баня». Райзен и Егоров о введении ставок в Медиалиге

Райзен и Дмитрий Егоров высказались о введении ставок в Медиалиге.

Президенты «Броуков» Райзен и Дмитрий Егоров высказались о возможном введении ставок на матчи WINLINE Медиалиги.

Райзен: «Единственный вариант, то, что всегда дает интерес – это дать возможность заряжать на матчи.

Представь, ты поставил 500 рублей на победу 2Drots. 90-ая минута матча, они проигрывают «Титану» – 0:1. Идет Сычев и забивает головой. Прикинь, в каком ты будешь ахере.

Самая главная проблема, что все это отрицают. Мы, как два ######## [дурака], пытаемся сказать, что дом горит, а все такие: «Да это баня».

Нужно признать, что что-то происходит не так. Когда это признаешь, то проще понимать, что нужно что-то делать».

Дмитрий Егоров: «Они не будут признавать. Они в какой-то момент, как это делает 2Drots и «Амкал», скажут: «Для нас это уже неперспективно. Мы лучше пойдем с тиктокерами снимать».

Как будет выживать Медиалига? Боссы «Амкала» и 2Drots объяснили Смолову

Новые налоги для букмекеров уже бьют по Медиалиге: «Амкал» сокращает зарплаты, клуб Гатагова закрылся

Опубликовал: Никита Внучков
Источник: ютуб-канал «Броуков»
