«Мы, как два ########, пытаемся сказать, что дом горит, а все такие: «Да это баня». Райзен и Егоров о введении ставок в Медиалиге

Президенты «Броуков» Райзен и Дмитрий Егоров высказались о возможном введении ставок на матчи WINLINE Медиалиги .

Райзен : «Единственный вариант, то, что всегда дает интерес – это дать возможность заряжать на матчи.

Представь, ты поставил 500 рублей на победу 2Drots. 90-ая минута матча, они проигрывают «Титану » – 0:1. Идет Сычев и забивает головой. Прикинь, в каком ты будешь ахере.

Самая главная проблема, что все это отрицают. Мы, как два ######## [дурака], пытаемся сказать, что дом горит, а все такие: «Да это баня».

Нужно признать, что что-то происходит не так. Когда это признаешь, то проще понимать, что нужно что-то делать».

Дмитрий Егоров : «Они не будут признавать. Они в какой-то момент, как это делает 2Drots и «Амкал», скажут: «Для нас это уже неперспективно. Мы лучше пойдем с тиктокерами снимать».

