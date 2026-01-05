«В РПЛ не все получают миллионы, суровые реалии. Я зарабатывал 300-400 тысяч – мог спокойно жить, ни о чем не задумываясь». Экс-вратарь «Урала» Ланда о доходах
Бывший вратарь «Урала» Дмитрий Ландаков, ныне выступающий в 2Drots, рассказал о своей зарплате в клубе из Екатеринбурга.
Голкипер представлял «Урал» с 2020 по 2024 год, однако преимущественно играл за дублирующий состав.
«Я изначально приходил в «Урал-2» и просто тренировался с главной командой, контракта у меня не было. Полноценно с основой я провел примерно полтора года.
Зарплата была в районе 300-400 тысяч рублей, может, чуть больше. Все менялось, потому что в успешный месяц можно было получить хорошие премиальные. А если ничего не выигрывали, получали только зарплату.
Для РПЛ это не такие большие суммы, но для меня на тот момент это были хорошие деньги, чтобы сделать ремонт, подкопить на свадьбу и спокойно жить, ни о чем не задумываясь.
Миллионов у меня не было. Суровые реалии, в Премьер-лиге не все зарабатывают миллионы, как все думают», – сказал Ланда.
