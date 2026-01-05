Эдамс и Сэмио заявили, что 2D не предложили им новые контракты. Они ответили на слова Ильдара про переговоры

Игроки 2Drots Эдамс и Сэмио высказались о ситуации с новыми контрактами.

Спортивный директор «самураев» Ильдар рассказал, что клуб ведет переговоры с обоими футболистами, а также со Слоном.

Эд: «Ребят, мы с Ильдаром 100 раз были на созвоне перед и после Нового года, но переговоров лично у меня еще не было.

Тему контракта мы с ним не обсуждали. Я бы не назвал это «переговорами».

Поэтому не пишите про набивание цены и вот это все. Мне ничего не предлагали.

С Женей договорились пообщаться после прилета из отпуска Некита».

Сэм: «Касаемо слов, что тяжело найти общие точки с футболистами, хочу сказать, что для начала надо хотя бы что-то предложить.

Не ясно, о каких переговорах идет речь, но после «новых реалиий Медиалиги » лично мне никто ничего конкретного не предлагал.

Поэтому я не понимаю посыл, что с футболистами тяжело договориться. Как говорится, было бы желание».