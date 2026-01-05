Эдамс и Сэмио заявили, что 2D не предложили им новые контракты. Они ответили на слова Ильдара про переговоры
Игроки 2Drots Эдамс и Сэмио высказались о ситуации с новыми контрактами.
Спортивный директор «самураев» Ильдар рассказал, что клуб ведет переговоры с обоими футболистами, а также со Слоном.
Эд: «Ребят, мы с Ильдаром 100 раз были на созвоне перед и после Нового года, но переговоров лично у меня еще не было.
Тему контракта мы с ним не обсуждали. Я бы не назвал это «переговорами».
Поэтому не пишите про набивание цены и вот это все. Мне ничего не предлагали.
С Женей договорились пообщаться после прилета из отпуска Некита».
Сэм: «Касаемо слов, что тяжело найти общие точки с футболистами, хочу сказать, что для начала надо хотя бы что-то предложить.
Не ясно, о каких переговорах идет речь, но после «новых реалиий Медиалиги» лично мне никто ничего конкретного не предлагал.
Поэтому я не понимаю посыл, что с футболистами тяжело договориться. Как говорится, было бы желание».