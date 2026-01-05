  • Спортс
Логашов рассказал, что Карпин настраивал «Ростов» на «Спартак» нецензурной кричалкой: «Эти матчи были для него особенные»

Логашов рассказал, что Карпин настраивал на «Спартак» матерной кричалкой.

Экс-защитник «Броуков», «Локомотива» и «Ростова» Арсений Логашов вспомнил, как бывший тренер желто-синих Валерий Карпин настраивал команду на матчи со «Спартаком».

– Карпин реально настраивал на матчи со «Спартаком» известной нецензурной кричалкой?

– Да, делал так в раздевалке. Было видно, что матчи со «Спартаком» для него особенные. Весь недельный цикл перед игрой с красно‑белыми давал это понять. Понятно было, что не с обычной командой играть будем, плотная подготовка.

Помню игру с ними в Ростове‑на‑Дону, когда Шомуродов забил победный (2:1 в апреле 2019 года – Спортс’‘). Мы играли лучше, чем они. Я бегал и на минуте 70‑й подумал: «Господи, помоги нам забить». Когда Элдор «воткнул», я с левого фланга защиты сделал такой рывок через всё поле, чтобы отпраздновать.

Я даже в игре так не ускорялся. Когда оттолкнулся, чтобы прыгнуть в кучу‑малу, у меня сразу две ноги свело, не мог подняться еще пару минут. После этой игры написал Георгиевичу, что он очень крутой тренер, что рад находиться с ним в команде. Он тоже ответил приятные вещи, – вспомнил Логашов.

Опубликовал: Александр Митрофанов
Источник: «Матч ТВ»
