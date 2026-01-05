  • Спортс
0

«Герман – главное разочарование, он не хочет играть, снимать. От Крапа остался только ########». Егоров о том, что блогеры больше не горят футболом

Егоров: Герман – главное разочарование, он не хочет играть, снимать.

Президент «БроукБойз» Дмитрий Егоров высказался о падении интереса к футболу со стороны популярных блогеров и инфлюэнсеров.

«Фиферов потрепали деньги. Кефир, Панда, Ставр, Ромарой – все они горели этим делом, футболом, а сейчас не горят.

Самое большое разочарование – Герман Эль Класико. Он всегда говорил, что очень любит футбол, что это его жизнь. А сейчас я вообще не вижу, чтобы Герман где-то играл в футбол. Даже в Медиалиге не выходит.

Да, Герман говорит, что он теперь бизнесмен, хочет сфотографироваться с футболкой Месси, но он не хочет постоянно играть, снимать, не горит этим.

Не горят больше и ребята из 2Drots. Раньше тот же Крап постоянно выкладывал, как он играет, тренируется, однако сейчас он – полный кал.

Тебя могут забанить в Медиалиге, но ты хотя бы играй в КФК или ЛФЛ, а так от тебя как от футболиста ничего не осталось. Остался только ######## (лжец), который якобы любит футбол.

Все медиафутболисты предали главное – футбол», – отметил Егоров.

Опубликовал: Александр Митрофанов
Источник: ютуб-канал «БроукБойз»
брань
