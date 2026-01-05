Райзен и Егоров объяснили, почему изменили мнение о ставках в МФЛ: «Система изменилась»
Райзен и Егоров объяснили, почему изменили мнение о ставках в МФЛ.
Президенты «БроукБойз» Райзен и Дмитрий Егоров объяснили, почему поддерживают появление ставок в WINLINE Медиалиге.
Три года назад боссы «Броуков» говорили, что расформируют команду в случая введения линий в МФЛ.
Райзен: «Я тогда смотрел на это по-другому и думал, что медиафутбол всегда будет веселым, пестрым и растущим. Но потом оказалось, что интерес у людей теряется.
Сложно привлечь интерес, когда ты уже 1000 раз сказал «##### «Амкал», #####». Новых сценариев уже не найти, новых людей тоже. Азамат казался кем-то новым, а даже он уже устал».
Егоров: «Я уже устал объяснять, что система изменилась. Ты не можешь постоянно удивлять какими-то инфоповодами».
Опубликовал: Александр Митрофанов
Источник: ютуб-канал «БроукБойз»
