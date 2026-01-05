Обухов покинул ФК «10». Форвард провел в клубе полтора года, выиграл Кубок и Суперкубок Медиалиги

Обухов покинул ФК «10».

Нападающий Владимир Обухов покинул ФК «10».

«Вова в нашей команде полтора года, за которые стал не просто игроком, а частью нашей истории. Мы помним его важные голы, самоотдачу на поле и настоящий бойцовский характер.

Спасибо тебе, Володя, за все, что ты сделал для нашего клуба. Спасибо за такого болельщика, как Мирослав! Желаем только здоровья, удачи и громких побед в жизни», – говорится в сообщении клуба.

Обухов присоединился к «Десятке » летом 2024 года. В общей сложности он провел за клуб в турнирах WINLINE Медиалиги 20 матчей, отметившись 4 голами и 2 ассистами.

В 2025-м 33-летний форвард помог ФК «10» выиграть Кубок и Суперкубок Медиалиги.