Вратарь Индии забил рыбкой в пустые ворота на Кингс ЧМ после прохода через все поле
Сборная Индии забила безумный гол в ворота Индонезии на Кингс чемпионате мира.
Основной вратарь индийцев Джейми Джой получил красную карточку на первой минуте матча.
В ворота стал полевой игрок Асиф Кхан, после чего Индия практически сразу открыла счет.
Через три минуты индийцы забили второй мяч. Кхан прошел от своих ворот, пробил с дальней дистанции и попал в штангу – мяч отскочил к Асифу, который, оказавшись перед пустыми воротами, нырнул и головой закатил мяч в сетку.
Несмотря на раннее преимущество в два мяча, Индия потерпела поражение от индонезийцев – 3:5.
Опубликовал: Александр Митрофанов
Источник: Kings League
