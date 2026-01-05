Видео
Вратарь Индии забил рыбкой в пустые ворота на Кингс ЧМ после прохода через все поле

Сборная Индии забила безумный гол в ворота Индонезии на Кингс чемпионате мира.

Сборная Индии забила безумный гол в ворота Индонезии на Кингс чемпионате мира.

Основной вратарь индийцев Джейми Джой получил красную карточку на первой минуте матча.

В ворота стал полевой игрок Асиф Кхан, после чего Индия практически сразу открыла счет.

Через три минуты индийцы забили второй мяч. Кхан прошел от своих ворот, пробил с дальней дистанции и попал в штангу – мяч отскочил к Асифу, который, оказавшись перед пустыми воротами, нырнул и головой закатил мяч в сетку.

Несмотря на раннее преимущество в два мяча, Индия потерпела поражение от индонезийцев – 3:5.

Опубликовал: Александр Митрофанов
Источник: Kings League
logoКингс Лига
Материалы по теме
Главные новости
